В Иркутской области назначен министр лесного комплекса

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Им стал Павел Кирдяпкин



Указом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с 10 августа министром лесного комплекса региона назначен Павел Кирдяпкин.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, Павел Кирдяпкин родился в 1986 году. Окончил Московский государственный университет леса по специальности «Лесоинженерное дело».



Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности мастера дорожного по капитальному ремонту автомобильных дорог. С 2012 года по 2014 годы работал ведущим инженером в ФГКУ «Рослесресурс». Затем – главным специалистом, заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела комитета лесного хозяйства Московской области. В 2019 году перешёл на работу в ФГБУ «Рослесинфорг».



С 2022 года занимал должность заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. В министерство лесного комплекса Иркутской области перешёл в марте этого года на должность заместителя министра, с 1 мая осуществлял полномочия министра.



