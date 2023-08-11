11 августа

10 августа

Популярное

В Иркутской области назначен министр лесного комплекса

В Иркутской области назначен министр лесного комплекса
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Им стал Павел Кирдяпкин

Указом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с 10 августа министром лесного комплекса региона назначен Павел Кирдяпкин.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, Павел Кирдяпкин родился в 1986 году. Окончил Московский государственный университет леса по специальности «Лесоинженерное дело».

Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности мастера дорожного по капитальному ремонту автомобильных дорог. С 2012 года по 2014 годы работал ведущим инженером в ФГКУ «Рослесресурс». Затем – главным специалистом, заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела комитета лесного хозяйства Московской области. В 2019 году перешёл на работу в ФГБУ «Рослесинфорг».

С 2022 года занимал должность заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. В министерство лесного комплекса Иркутской области перешёл в марте этого года на должность заместителя министра, с 1 мая осуществлял полномочия министра.

Иркутская область назначение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ: «Большая вода» пришла из-за дождей»
Мэр Улан-Удэ: «Большая вода» пришла из-за дождей»
Власть, 11.08.2023
Игорь Шутенков осмотрел проблемные участки на Левом берегу
В рамках акции «ЕР» «Собери ребёнка в школу» уже 55 тыс. детей получили школьные наборы
В рамках акции «ЕР» «Собери ребёнка в школу» уже 55 тыс. детей получили школьные наборы
Власть, 10.08.2023
В рамках ежегодной акции «Единой России» по сбору школьных принадлежностей «Собери ребёнка в школу» уже 55 тысяч детей по всей стране получили наборы для учёбы
От пикетов до митинга: партии в Бурятии за месяц до выборов
От пикетов до митинга: партии в Бурятии за месяц до выборов
Власть, 09.08.2023
Обзор главных политических событий текущей предвыборной кампании за неделю
В Забайкалье назначена замминистра строительства
В Забайкалье назначена замминистра строительства
Власть, 07.08.2023
Ранее она работала в администрации губернатора края
Начальник Бурятской таможни примет граждан
Начальник Бурятской таможни примет граждан
Власть, 07.08.2023
Приём будет проходить по предварительной записи
Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
Власть, 07.08.2023
Также выпускники снова начнут получать серебряные медали
В Бурятии экодесант из чиновников устроил уборку на Байкале
В Бурятии экодесант из чиновников устроил уборку на Байкале
Власть, 04.08.2023
Они наводили там порядок под предводительством зампреда правительства
Глава Бурятии и президент Российского союза промышленников и предпринимателей подписали соглашение
Глава Бурятии и президент Российского союза промышленников и предпринимателей подписали соглашение
Власть, 04.08.2023
Одним из вопросов сотрудничества будет подготовка рабочих кадров
В Забайкалье назначен новый замминистра Минприроды
В Забайкалье назначен новый замминистра Минприроды
Власть, 03.08.2023
Ранее он работал в Красноярском крае
Прямые авиарейсы из Монголии в США запустят в 2024 году
Прямые авиарейсы из Монголии в США запустят в 2024 году
Власть, 03.08.2023
Страны подпишут соглашение о прямом воздушном сообщении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^