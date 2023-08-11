11 августа

10 августа

Популярное

В Забайкалье назначили первого заместителя губернатора

В Забайкалье назначили первого заместителя губернатора
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Им стал Александр Костенко

Глава Забайкалья Александр Осипов назначил на должность первого заместителя губернатора Александра Костенко. Соответствующее распоряжение подписано 11 августа.

Напомним, что Александр Костенко был назначен заместителем губернатора 20 мая 2021 года. В правительстве края он курирует и осуществляет контроль деятельности администрации губернатора Забайкальского края по отдельным вопросам, регионального министерства строительства по отдельным поручениям губернатора.

Также Александр Костенко продолжит курировать деятельность министерства природы Забайкалья в части осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, департамента гражданской обороны и пожарной безопасности, координировать работу при ЧС. Об этом сообщили в пресс-служба правительства края.
Забайкальский край губернатор назначение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ: «Большая вода» пришла из-за дождей»
Мэр Улан-Удэ: «Большая вода» пришла из-за дождей»
Власть, 11.08.2023
Игорь Шутенков осмотрел проблемные участки на Левом берегу
В рамках акции «ЕР» «Собери ребёнка в школу» уже 55 тыс. детей получили школьные наборы
В рамках акции «ЕР» «Собери ребёнка в школу» уже 55 тыс. детей получили школьные наборы
Власть, 10.08.2023
В рамках ежегодной акции «Единой России» по сбору школьных принадлежностей «Собери ребёнка в школу» уже 55 тысяч детей по всей стране получили наборы для учёбы
От пикетов до митинга: партии в Бурятии за месяц до выборов
От пикетов до митинга: партии в Бурятии за месяц до выборов
Власть, 09.08.2023
Обзор главных политических событий текущей предвыборной кампании за неделю
В Забайкалье назначена замминистра строительства
В Забайкалье назначена замминистра строительства
Власть, 07.08.2023
Ранее она работала в администрации губернатора края
Начальник Бурятской таможни примет граждан
Начальник Бурятской таможни примет граждан
Власть, 07.08.2023
Приём будет проходить по предварительной записи
Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
Власть, 07.08.2023
Также выпускники снова начнут получать серебряные медали
В Бурятии экодесант из чиновников устроил уборку на Байкале
В Бурятии экодесант из чиновников устроил уборку на Байкале
Власть, 04.08.2023
Они наводили там порядок под предводительством зампреда правительства
Глава Бурятии и президент Российского союза промышленников и предпринимателей подписали соглашение
Глава Бурятии и президент Российского союза промышленников и предпринимателей подписали соглашение
Власть, 04.08.2023
Одним из вопросов сотрудничества будет подготовка рабочих кадров
В Забайкалье назначен новый замминистра Минприроды
В Забайкалье назначен новый замминистра Минприроды
Власть, 03.08.2023
Ранее он работал в Красноярском крае
Прямые авиарейсы из Монголии в США запустят в 2024 году
Прямые авиарейсы из Монголии в США запустят в 2024 году
Власть, 03.08.2023
Страны подпишут соглашение о прямом воздушном сообщении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^