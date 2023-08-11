В Забайкалье назначили первого заместителя губернатора

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Им стал Александр Костенко



Глава Забайкалья Александр Осипов назначил на должность первого заместителя губернатора Александра Костенко. Соответствующее распоряжение подписано 11 августа.



Напомним, что Александр Костенко был назначен заместителем губернатора 20 мая 2021 года. В правительстве края он курирует и осуществляет контроль деятельности администрации губернатора Забайкальского края по отдельным вопросам, регионального министерства строительства по отдельным поручениям губернатора.



Также Александр Костенко продолжит курировать деятельность министерства природы Забайкалья в части осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, департамента гражданской обороны и пожарной безопасности, координировать работу при ЧС. Об этом сообщили в пресс-служба правительства края.

