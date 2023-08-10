В рамках акции «ЕР» «Собери ребёнка в школу» уже 55 тыс. детей получили школьные наборы

В рамках ежегодной акции «Единой России» по сбору школьных принадлежностей «Собери ребёнка в школу» уже 55 тысяч детей по всей стране получили наборы для учёбы. Рюкзаки со всем необходимым к началу учебного года передают детям из многодетных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов



Для сбора школьных наборов и спортивной формы «ЕР» открыла более четырёх тысяч пунктов приёма, чтобы охватить как можно больше желающих помочь детям. Выдача наборов идёт в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приёмных. В новых регионах помощь осуществляется через сеть пунктов выдачи гуманитарной поддержки, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые партия открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!», передаёт rostovgazeta.ru.



- Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке, - рассказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.



Он также отметил, что в штабах общественной поддержки проводятся мероприятия для детей, на которых дарят подарки к 1 сентября. Не так давно такие мероприятия прошли во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областях и других регионах. В штабах также можно оставить заявку на оказание адресной поддержки.



В новых регионах рюкзаки от «ЕР» получили уже 14 тысяч детей. Также партия передаёт в школы наборы учебников и книг для библиотек. По словам Сидякина, потребности каждой школы прорабатываются отдельно. Он также отметил, что «ЕР» помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе, сообщается на сайте партии er.ru.



- Здания во многих населённых пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтёры. Объекты, где требуется капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от «Единой России» могут предложить включить в региональные блоки народной программы «Единой России», - отметил Александр Сидякин.



- Прекрасно, что в Бурятии проводится такая важная акция под названием «Собери ребёнка в школу». Этот проект даёт нам возможность помочь детям нашей республики успешно начать учебный год, предоставляя им необходимые школьные принадлежности. Ведь каждый ребёнок заслуживает равные возможности для получения образования. Участвуя в этой акции, мы сможем согреть детские сердца и помочь им достичь больших высот в учёбе. Мы должны быть вместе и поддерживать тех, кто нуждается в нашей помощи, особенно когда речь идёт о детях. Сообщество, объединённое такими проектами, показывает прекрасный пример солидарности и заботы друг о друге, - рассказал депутат Улан-Удэнского горсовета (фракции «Единая Россия») Денис Егоров.



