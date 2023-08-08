В Забайкалье назначили и.о. министра строительства

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Им стал выпускник УрГУ



Игорь Дубровин назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства – министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Распоряжение губернатора об этом подписано 8 августа.



Игорь Виленович Дубровин родился в 1973 году, в 1995-м окончил Уральский государственный университет по специальности «Математика», в 2003 году получил специальность «Экономика и управление на предприятии». Проходил профессиональную переподготовку по различным направлениям, в том числе по промышленному и гражданскому строительству, госуправлению.



С 2006 по 2016 год работал в системе гражданского и военного строительства. В 2017—2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 2019 году стал финалистом второго сезона конкурса «Лидеры России».



С 2020 года Игорь Дубровин возглавлял государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Свердловской области».



С 16 июня по настоящее время занимал должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края. Курировал работу регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, государственной инспекции края в части строительного контроля и государственной службы по охране объектов культурного наследия.



Награждён медалями министерства обороны Российской Федерации «Генерал армии Комаровский», «За трудовую доблесть», знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.



