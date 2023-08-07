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Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
Власть, 
Также выпускники снова начнут получать серебряные медали

В закон об образовании теперь включена обязанность школьников участвовать в общественно полезном труде. Это поддержание чистоты в классах, посадка цветов и деревьев на пришкольной территории, помощь в музее или библиотеке, создание театральных костюмов и др. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон корректирует понятие «воспитание», дополнив его положением о формировании у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Учащиеся должны будут вести трудовую деятельность с учётом возрастных особенностей, а получить согласие родителей не обязательно.

Закон также изменяет название предмета «ОБЖ» на «Основы безопасности и защиты Родины».

Кроме того, закон возвращает серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени по окончании школы. Их смогут получить выпускники, в аттестатах которых не более двух оценок «хорошо», а все остальные оценки «отлично».

Закон вступает в силу 1 сентября 2023 года. Пункт о переименовании школьной дисциплины ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины» вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Путин школьники

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