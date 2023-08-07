Также выпускники снова начнут получать серебряные медали
В закон об образовании теперь включена обязанность школьников участвовать в общественно полезном труде. Это поддержание чистоты в классах, посадка цветов и деревьев на пришкольной территории, помощь в музее или библиотеке, создание театральных костюмов и др. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
Закон корректирует понятие «воспитание», дополнив его положением о формировании у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Учащиеся должны будут вести трудовую деятельность с учётом возрастных особенностей, а получить согласие родителей не обязательно.
Закон также изменяет название предмета «ОБЖ» на «Основы безопасности и защиты Родины».
Кроме того, закон возвращает серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени по окончании школы. Их смогут получить выпускники, в аттестатах которых не более двух оценок «хорошо», а все остальные оценки «отлично».
Закон вступает в силу 1 сентября 2023 года. Пункт о переименовании школьной дисциплины ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины» вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников
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