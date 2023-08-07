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В Забайкалье назначена замминистра строительства

В Забайкалье назначена замминистра строительства
Власть,  Фото:личная страница Алёны Кужиковой
Ранее она работала в администрации губернатора края

Алёна Кужикова назначена на должность заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Алёна Викторовна Кужикова родилась в Нерчинско-Заводском районе. Выпускница Байкальского госуниверситета экономики и права. Трудилась в сфере экономики, ценообразования, энергетике и ЖКХ. С 2021 года замещала должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

В 2022 году и до настоящего времени трудилась в администрации губернатора Забайкальского края.

Как рассказал руководитель регионального министерства строительства Алдар Бальжиров, его новый заместитель уже приступил к исполнению своих обязанностей.

- В министерстве Алена Викторовна будет курировать жилищную политику, в том числе отвечать за реализацию государственных жилищных программ и переселение из аварийного фонда, – добавил министр.
Забайкальский край назначение министерство

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