Ранее она работала в администрации губернатора края
Алёна Кужикова назначена на должность заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Алёна Викторовна Кужикова родилась в Нерчинско-Заводском районе. Выпускница Байкальского госуниверситета экономики и права. Трудилась в сфере экономики, ценообразования, энергетике и ЖКХ. С 2021 года замещала должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
В 2022 году и до настоящего времени трудилась в администрации губернатора Забайкальского края.
Как рассказал руководитель регионального министерства строительства Алдар Бальжиров, его новый заместитель уже приступил к исполнению своих обязанностей.
- В министерстве Алена Викторовна будет курировать жилищную политику, в том числе отвечать за реализацию государственных жилищных программ и переселение из аварийного фонда, – добавил министр.
В Забайкалье назначена замминистра строительства
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ранее она работала в администрации губернатора края
Приём будет проходить по предварительной записи
Также выпускники снова начнут получать серебряные медали
Нарушение вскрыла прокурорская проверка
Общество, 05.08.2023
Его называли «отец народа»
Власть, 04.08.2023
Они наводили там порядок под предводительством зампреда правительства
Власть, 04.08.2023
Одним из вопросов сотрудничества будет подготовка рабочих кадров
Ранее он работал в Красноярском крае
Страны подпишут соглашение о прямом воздушном сообщении
Избирком исключил Татьяну Баслову из-за отсутствия нужных документов
Расклад получился довольно любопытным
Михаил Филичев побывал в районе с проверкой
Регистрация для участия в предстоящих выборах подходит к концу
Это коснётся и круизного туризма
Это четвёртый автомобиль, который передаёт городское управление трамвая