В Бурятии районного чиновника наказали за неразмещение информации в ГИС ЖКХ

Нарушение вскрыла прокурорская проверка



Прокуратура Курумканского района понудила районные власти разместить необходимую информацию в системе ГИС ЖКХ.



- Установлено, что вопреки требованиям закона администрация Курумканского района не разместила в информационной системе сведения об отопительном сезоне 2022-2023 годов: о начале и окончании отопительного сезона, паспорте готовности района к отопительному периоду, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По постановлению прокурора района виновник сотрудник администрации привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ», ему назначено предупреждение.



После прокурорской проверки выявленные нарушения устранены, необходимая информация сейчас размещена в системе.



ГИС ЖКХ — это информационная система для всех поставщиков коммунальных услуг, органов муниципальной власти и граждан. Это единое информационное хранилище сведений обо всех жилищно-коммунальных предприятиях, поставщиках коммунальных ресурсов и управляющих организациях. Поставщики услуг исполняют обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ отчетов о своей деятельности, данных о тарифах на оплату жилья, перечне должников по коммунальным услугам и пр. Потребители коммунальных услуг благодаря системе смогут получать актуальную информацию о стоимости и квитанции на оплату и оплачивать их.





