В Бурятии экодесант из чиновников устроил уборку на Байкале

Они наводили там порядок под предводительством зампреда правительства





В пятницу, 4 августа, в кабанском посёлке Новый Энхалук высадился экодесант из чиновников. Они приняли участие в акции по уборке мусора «Вода России» (возрастное ограничение – 0+).

Всего к экомероприятию присоединились более 170 человек, включая руководителя Бурприроднадзора Марину Дамдинову, главу Минприроды Наталью Тумурееву, министров туризма и имущественных и земельных отношений – Алдара Доржиева и Дмитрия Булнаева и руководителя БУ «Бурприрода» Алдара Цыбикмитова. А координировал экодесант зампред правительства республики Иван Альхеев.Изначально акцию хотели устроить в Энхалукском заказнике, но планы пришлось поменять – на заповедной территории действует режим природоохраны и за порядком там следят сами сотрудники «Бурприроды».Участники акции дружно убрали три большие свалки мусора вне границ заказника и в населённом пункте и призывали всех отдыхающих забирать бытовые отходы с собой.Всероссийская акция по очистке берегов водоёмов «Вода России» – часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Она призвана повысить экологическую грамотность населения и привлечь внимание общественности к охране водных ресурсов.