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В Бурятии экодесант из чиновников устроил уборку на Байкале

В Бурятии экодесант из чиновников устроил уборку на Байкале
Власть,  Фото:БУ «Бурприрода»
Они наводили там порядок под предводительством зампреда правительства

В пятницу, 4 августа, в кабанском посёлке Новый Энхалук высадился экодесант из чиновников. Они приняли участие в акции по уборке мусора «Вода России» (возрастное ограничение – 0+).

Всего к экомероприятию присоединились более 170 человек, включая руководителя Бурприроднадзора Марину Дамдинову, главу Минприроды Наталью Тумурееву, министров туризма и имущественных и земельных отношений – Алдара Доржиева и Дмитрия Булнаева и руководителя БУ «Бурприрода» Алдара Цыбикмитова. А координировал экодесант зампред правительства республики Иван Альхеев.

Изначально акцию хотели устроить в Энхалукском заказнике, но планы пришлось поменять – на заповедной территории действует режим природоохраны и за порядком там следят сами сотрудники «Бурприроды».

Участники акции дружно убрали три большие свалки мусора вне границ заказника и в населённом пункте и призывали всех отдыхающих забирать бытовые отходы с собой.

Всероссийская акция по очистке берегов водоёмов «Вода России» – часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Она призвана повысить экологическую грамотность населения и привлечь внимание общественности к охране водных ресурсов.
экологическая акция мусор чиновники

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