04 августа

АТБ начал выпуск карт UnionPay

03 августа

Популярное

Глава Бурятии и президент Российского союза промышленников и предпринимателей подписали соглашение

Глава Бурятии и президент Российского союза промышленников и предпринимателей подписали соглашение
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Одним из вопросов сотрудничества будет подготовка рабочих кадров

Подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Бурятии, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Союзом промышленников и предпринимателей республики.

Документ подписали глава Бурятии Алексей Цыденов, президент РСПП Александр Шохин и президент регионального СПП Владимир Лучников.

- В условиях, которых сейчас живёт наша страна, в рамках внешнего давления и вызову, которому мы сегодня подвергаемся, развитие экономики, промышленности и производства, безусловно, является ключевым фактором устойчивости и стабильности. Главная цель, чтобы страна смогла справиться со всем, как на передовой, так и обеспечения тыла. И в рамках РСПП ведётся большая работа по взаимодействию бизнеса, власти, создания условия для того, чтобы производство и экономика развивались так, как нужно, – отметил Алексей Цыденов.

Соглашение определяет базисные принципы и условия сотрудничества «в целях улучшения инвестиционного климата в Бурятии, комплексного развития региона и реализации инвестиционных проектов».

- Адаптируясь к текущим вызовам, нужно смотреть на среднесрочную, как минимум до 2030 года, перспективу. Взаимодействие бизнеса и власти является в республике одним из образцовых. Оно позволяет быстро находить решения в качестве ответов на текущие вызовы, а также выстраивать стратегию развития промышленности, экономики на ближайшие годы. Мы считаем, что такие инструменты как региональные инвестиционные стандарты, как рейтинг инвестиционного климата в регионах, позволяют создать такую базу взаимодействия. Это общая заинтересованность бизнеса и власти, - отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Одним из направлений взаимодействия является решение подготовки рабочих кадров.

- По многим специальностям мы, к сожалению, либо перестали готовить рабочих соответствующей квалификации, либо еще не готовим их. И это касается и среднего специального и высшего профессионального образования. Хотелось бы посмотреть на возможность участия предприятий, образовательных учреждений республики в таких проектах как «Профессионалитет», - отметил Александр Шохин.

Также подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Бурятии и ООО «Бизнес-школа РСПП», которое занимается образовательными инициативами, а также предлагает предприятиям, бизнесу реализовывать социальные проекты.

глава Бурятии Алексей Цыденов союз промышленников и предпринимателей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии и президент Российского союза промышленников и предпринимателей подписали соглашение
Глава Бурятии и президент Российского союза промышленников и предпринимателей подписали соглашение
Власть, 04.08.2023
Одним из вопросов сотрудничества будет подготовка рабочих кадров
В Забайкалье назначен новый замминистра Минприроды
В Забайкалье назначен новый замминистра Минприроды
Власть, 03.08.2023
Ранее он работал в Красноярском крае
Прямые авиарейсы из Монголии в США запустят в 2024 году
Прямые авиарейсы из Монголии в США запустят в 2024 году
Власть, 03.08.2023
Страны подпишут соглашение о прямом воздушном сообщении
КПРФ лишилась кандидата из первой пятерки на выборах в Хурал Бурятии
КПРФ лишилась кандидата из первой пятерки на выборах в Хурал Бурятии
Власть, 03.08.2023
Избирком исключил Татьяну Баслову из-за отсутствия нужных документов
В Бурятии депутатами Народного Хурала хотят стать 519 человек
В Бурятии депутатами Народного Хурала хотят стать 519 человек
Власть, 02.08.2023
Регистрация для участия в предстоящих выборах подходит к концу
Мэр Улан-Удэ передал военнослужащим ещё один транспорт
Мэр Улан-Удэ передал военнослужащим ещё один транспорт
Власть, 02.08.2023
Это четвёртый автомобиль, который передаёт городское управление трамвая
Мэр Улан-Удэ лично поздравил 11-ю десантно-штурмовую бригаду с Днём ВДВ
Мэр Улан-Удэ лично поздравил 11-ю десантно-штурмовую бригаду с Днём ВДВ
Власть, 02.08.2023
11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада признана одной из лучших войсковых соединений ВДВ страны
Публичные люди Бурятии превратились в Барби и Кенов
Публичные люди Бурятии превратились в Барби и Кенов
Власть, 01.08.2023
Как будут выглядеть чиновники, министры и депутаты, если перевоплотятся в знаменитых кукол
Сменился Бурятский транспортный прокурор
Сменился Бурятский транспортный прокурор
Власть, 01.08.2023
Новый руководитель транспортной прокуратуры родом из Иркутска
Мэр Улан-Удэ рассказал о реконструкции тепломагистрали №3
Мэр Улан-Удэ рассказал о реконструкции тепломагистрали №3
Власть, 01.08.2023
В город поставили необходимые для ремонта трубы
Глава Бурятии показал по итогам июля умеренный рост
Глава Бурятии показал по итогам июля умеренный рост
Власть, 01.08.2023

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

В Бурятии освободился пост руководителя УФАС
В Бурятии освободился пост руководителя УФАС
Власть, 31.07.2023
Должность покинул Виктор Грибко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^