Глава Бурятии и президент Российского союза промышленников и предпринимателей подписали соглашение

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Одним из вопросов сотрудничества будет подготовка рабочих кадров



Подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Бурятии, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Союзом промышленников и предпринимателей республики.



Документ подписали глава Бурятии Алексей Цыденов, президент РСПП Александр Шохин и президент регионального СПП Владимир Лучников.



- В условиях, которых сейчас живёт наша страна, в рамках внешнего давления и вызову, которому мы сегодня подвергаемся, развитие экономики, промышленности и производства, безусловно, является ключевым фактором устойчивости и стабильности. Главная цель, чтобы страна смогла справиться со всем, как на передовой, так и обеспечения тыла. И в рамках РСПП ведётся большая работа по взаимодействию бизнеса, власти, создания условия для того, чтобы производство и экономика развивались так, как нужно, – отметил Алексей Цыденов.



Соглашение определяет базисные принципы и условия сотрудничества «в целях улучшения инвестиционного климата в Бурятии, комплексного развития региона и реализации инвестиционных проектов».



- Адаптируясь к текущим вызовам, нужно смотреть на среднесрочную, как минимум до 2030 года, перспективу. Взаимодействие бизнеса и власти является в республике одним из образцовых. Оно позволяет быстро находить решения в качестве ответов на текущие вызовы, а также выстраивать стратегию развития промышленности, экономики на ближайшие годы. Мы считаем, что такие инструменты как региональные инвестиционные стандарты, как рейтинг инвестиционного климата в регионах, позволяют создать такую базу взаимодействия. Это общая заинтересованность бизнеса и власти, - отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.



Одним из направлений взаимодействия является решение подготовки рабочих кадров.



- По многим специальностям мы, к сожалению, либо перестали готовить рабочих соответствующей квалификации, либо еще не готовим их. И это касается и среднего специального и высшего профессионального образования. Хотелось бы посмотреть на возможность участия предприятий, образовательных учреждений республики в таких проектах как «Профессионалитет», - отметил Александр Шохин.



Также подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Бурятии и ООО «Бизнес-школа РСПП», которое занимается образовательными инициативами, а также предлагает предприятиям, бизнесу реализовывать социальные проекты.



