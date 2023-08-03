В Забайкалье назначен новый замминистра Минприроды

Власть, Фото: официальный портал Забайкальского края

Ранее он работал в Красноярском крае



Николай Пасечкин приступил к выполнению обязанностей заместителя министра природных ресурсов Забайкальского края – главного государственного инспектора Забайкальского края в области охраны окружающей среды. 2 августа подписано соответствующее распоряжение губернатора региона. Ранее он работал на должности директора муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» в городе Железногорск Красноярского края.



Николай Пасечкин родился в 1971 году в городе Красноярск. В 1995 году окончил Красноярский государственный университет по специальности «Физика». В 2012 году получил диплом экономиста-менеджера Сибирского федерального университета. С 2021 по 2022 год проходил профессиональную переподготовку РАНХиГС при президенте РФ по программе «Инновационное управление развитием территорий муниципальных образований». Ему присвоена квалификация специалиста в области государственного и муниципального управления.



Начинал профессиональную карьеру в своём родном городе Железногорск в муниципальном предприятии «Городское жилищно-коммунальное управление» в 1995 году. Через два года его назначили начальником жилищно-эксплуатационной конторы №4. В 2001 году перевёлся на должность главного инженера. В 2004 году занял должность начальника жилищно-эксплуатационной конторы №8. В 2012 году стал директором муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства», где проработал до момента назначения в Забайкальском крае.



Награждён благодарностью министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, благодарственным письмом губернатора Красноярского края, благодарственным письмом законодательного собрания Красноярского края, а также неоднократно поощрялся от имени главы города Железногорск и органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.



