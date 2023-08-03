Прямые авиарейсы из Монголии в США запустят в 2024 году

Страны подпишут соглашение о прямом воздушном сообщении



Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай находится с официальным визитом в США по приглашению вице-президента страны Камалы Харрис. 2 августа в Белом доме глава монгольского правительства провёл официальные переговоры с вице-президентом. Перед началом переговоров на уровне правительств двух стран было сделано заявление о текущем состоянии стратегического партнёрства между Монголией и США, а также приоритетах отношений и сотрудничества. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Также стороны заявили, что Монголия и США подпишут соглашение о воздушном сообщении. Тем самым прямые авиарейсы между двумя странами будут запущены со второго квартала 2024 года.



Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай выразил заинтересованность Монголии в изучении возможностей сотрудничества с Соединёнными Штатами в области космической науки, «зелёного» развития, добычи полезных ископаемых, реализации совместных проектов и программ, борьбы с коррупцией, повышения квалификации специалистов в сфере цифрового развития и высоких технологий, и подготовки учителей английского языка.



В ходе визита премьер-министра Монголии будут утверждены новые направления сотрудничества в «Дорожной карте стратегического партнёрства с третьими соседями по экономическому сотрудничеству между правительством Монголии и правительством Соединенных Штатов Америки». Также, помимо соглашения о воздушном сообщении, будут подписаны меморандум о взаимопонимании между министерством дорожно-транспортного развития Монголии и министерством транспорта США о сотрудничестве по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере транспорта, меморандум о взаимопонимании между управлением интеллектуальной собственности Монголии и ведомством по патентам и товарным знакам США.

