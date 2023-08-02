Это четвёртый автомобиль, который передаёт городское управление трамвая
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал транспорт военнослужащим одной из десантно-штурмовых бригад, которые празднуют сегодня юбилей образования бригады и День ВДВ. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации города.
Автомобиль ранее использовался для подвоза и развоза водителей трамвая и кондукторов на работу и с работы, сейчас их развозит другой транспорт. Перед передачей МУП «Управление трамвая» провело работу по техническому обслуживанию и укомплектованию.
МУП «Управление трамвая» передаёт военнослужащим уже четвёртый транспорт. Другие предприятия и структурные подразделения мэрии Улан-Удэ также регулярно помогают военнослужащим – в мае в зону СВО отправлены машины от МУП «Водоканал», комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности.
Мэр Улан-Удэ передал военнослужащим ещё один транспорт
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