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Мэр Улан-Удэ передал военнослужащим ещё один транспорт

Мэр Улан-Удэ передал военнослужащим ещё один транспорт
Власть,  Фото:управление по информационной политике
Это четвёртый автомобиль, который передаёт городское управление трамвая

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал транспорт военнослужащим одной из десантно-штурмовых бригад, которые празднуют сегодня юбилей образования бригады и День ВДВ. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации города.

Автомобиль ранее использовался для подвоза и развоза водителей трамвая и кондукторов на работу и с работы, сейчас их развозит другой транспорт. Перед передачей МУП «Управление трамвая» провело работу по техническому обслуживанию и укомплектованию.

МУП «Управление трамвая» передаёт военнослужащим уже четвёртый транспорт. Другие предприятия и структурные подразделения мэрии Улан-Удэ также регулярно помогают военнослужащим – в мае в зону СВО отправлены машины от МУП «Водоканал», комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности.

администрацияУУ

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