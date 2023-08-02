Мэр Улан-Удэ передал военнослужащим ещё один транспорт

Власть, Фото: управление по информационной политике

Это четвёртый автомобиль, который передаёт городское управление трамвая



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал транспорт военнослужащим одной из десантно-штурмовых бригад, которые празднуют сегодня юбилей образования бригады и День ВДВ. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации города.



Автомобиль ранее использовался для подвоза и развоза водителей трамвая и кондукторов на работу и с работы, сейчас их развозит другой транспорт. Перед передачей МУП «Управление трамвая» провело работу по техническому обслуживанию и укомплектованию.



МУП «Управление трамвая» передаёт военнослужащим уже четвёртый транспорт. Другие предприятия и структурные подразделения мэрии Улан-Удэ также регулярно помогают военнослужащим – в мае в зону СВО отправлены машины от МУП «Водоканал», комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности.



