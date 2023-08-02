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Мэр Улан-Удэ лично поздравил 11-ю десантно-штурмовую бригаду с Днём ВДВ

Мэр Улан-Удэ лично поздравил 11-ю десантно-штурмовую бригаду с Днём ВДВ
Власть, 
11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада признана одной из лучших войсковых соединений ВДВ страны

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков лично поздравил 11-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду с 55-летием и Днём ВДВ:

- Уважаемые товарищи, гвардейцы – десантники! Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск! От администрации города, от имени всех улан-удэнцев я сердечно поздравляю вас с Днём ВДВ, с 55-й годовщиной образования вашей бригады. Наш город сегодня, как и вся страна, с уважением чествует героев, героев «крылатой пехоты».

Наша славная 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада признана одной из лучших войсковых соединений ВДВ страны. И я скажу – самая лучшая! Тысячи улан-удэнцев прошли суровую школу воздушного десанта. Сотни наших горожан и сегодня достойно несут службу в ваших рядах. К сожалению, не всегда и не все возвращаются из боя, но их имена останутся в нашей истории, в нашей памяти. В память о старшем сержанте Амгалане Тудупове названа одна из улиц левобережной части города.

В честь наших парней в скверах и парках города высажены аллеи с именными деревьями. Мы всегда будем помнить наших товарищей, безвременно ушедших от нас.

Гвардейцы! Большое спасибо вам за ваше самоотверженное отношение к воинскому долгу. И я желаю Вам, вашим близким, вашим семьям мира и добра, счастья и благополучия, удачи и верных друзей! C праздником!»



Справка:

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учреждён как памятный день указом президента в 2006 году.

В 1930 году 2 августа в ходе учений под Воронежем первые 12 десантников совершили тренировочный прыжок с бомбардировщика ТБ-3. Успешные маневры положили начало созданию нового вида войск.

В 1931 году были сформированы первые десантные части, которые через год вошли в состав Военно-воздушных сил. Десантники неоднократно проявили себя в сражениях, в том числе в ходе Великой Отечественной войны. Однако в течение 60 лет своего существования десантные войска функционировали лишь в составе других подразделений.

В 1991 году Воздушно-десантные войска обрели свой современный вид. Именно тогда празднования Дня ВДВ приобрели масштабный характер.

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