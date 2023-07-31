Глава Бурятии обещал помочь жителям пострадавшего от разгула стихии села









В результате выпадения обильных и продолжительных осадков в виде дождя, града, а также схода дождевых потоков с гор на улус Алцак 20 июля



Также Алексей Цыденов осмотрел сельский Дом культуры, кровля которого пострадала от града. Принято решение о выделении дополнительных средств на её ремонт.



В результате выпадения обильных и продолжительных осадков в виде дождя, града, а также схода дождевых потоков с гор на улус Алцак 20 июля было нарушено жизнеобеспечение, пострадала транспортная инфраструктура . Нанесён материальный ущерб 43 приусадебным участкам жилых домов. На оказание первоочередной материальной помощи (из расчета 10 тысяч рублей на человека) выделено 1, 33 млн рублей.Также Алексей Цыденов осмотрел сельский Дом культуры, кровля которого пострадала от града. Принято решение о выделении дополнительных средств на её ремонт.

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов находится в рабочей поездке в Джидинском районе. Первым делом он отправился в улус Алцак, пострадавший в результате стихии 20 июля.Сейчас на дорогах ведутся ремонтно-восстановительные работы, жителям пострадавших домов выделена материальная помощь, сообщили в пресс-службе правительства республики.Глава Бурятии на месте пообщался с местными жителями. Они рассказали, что основной проблемой стала потеря сельхозугодий из-за стихии. Жители улуса Алцак живут в основном за счёт личных подсобных хозяйств, держат коров и мелкий скот, поэтому самой главной просьбой была помощь в заготовке корма на зиму.- Мы обратились к вам, Алексей Самбуевич за помощью, ведь покосы наши все затоплены. А вывозить откуда-то – это большие транспортные расходы. В каждой семье минимум по 10 голов есть, а в некоторых 40-50. Забить весь скот резона нет, - рассказала директор школы, жительница села Алцак Светлана Ринчинова.Алексей Цыденов отметил, что этот вопрос стоит на контроле.- Сейчас переговорили с главой района. Участки для заготовки корма для скота подберут. С доставкой также, конечно, поможем, - подчеркнул глава Бурятии.