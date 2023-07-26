В регионе ожидают ухудшение погодных условий
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области и объектов экономики, в регионе введут режим повышенной готовности с 29 по 31 июля. Решение приняли на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Временно исполняющая обязанности начальника Иркутского УГМС Людмила Помогаева доложила о складывающейся гидрометеорологической ситуации. 29 июля в регионе ожидается смещение атмосферных фронтов с районов Западной Сибири, с которыми 29 июля в западных районах, 30–31 июля по области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, ветер северо-западный с порывами при грозах 15 – 20 метров в секунду.
– Необходимо довести прогноз погоды до жителей и гостей области. Все должны внимательно к этому относиться. Кроме того, Росводресурсы сообщили, что планируют увеличить водосброс на Иркутской ГЭС, – отметил губернатор Игорь Кобзев.
Также на заседании КЧС заслушали вопрос об оказании помощи жителям Казачинско-Ленского района, пострадавшим вследствие паводка 29–30 июня. В зону подтопления попало 168 приусадебных участков, 87 жилых домов в шести населённых пунктах. В настоящее время готовятся документы на выплаты 277 пострадавшим, зарегистрированным на территории подтопленных населённых пунктов. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутской области введут режим повышенной готовности
Власть, Фото:
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