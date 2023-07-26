Дополнительные льготы участникам СВО и поддержка семей с детьми – итоги работы «ЕР»

«Единая Россия» на итоговом собрании фракции рассказала о результатах работы в Госдуме в весеннюю сессию
Партия инициировала 40% законов, которые выполняют поручения президента России. Они касаются поддержки бойцов СВО и их семей, поддержки социально уязвимых категорий семей с детьми, обеспечения обороноспособности страны и её технологического суверенитета.
Как рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, все депутаты фракции принимали участие в укреплении статуса и обеспечения господдержки военнослужащих, участвующих в СВО, а также их семей. Также проводится работа по исправлению проблем, которые вскрылись во время проведения спецоперации. Этим занимается в том числе рабочая группа по вопросам СВО, передает rostovgazeta.ru.
По словам Турчака, в весеннюю сессию были приняты такие важные решения, как признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, а также обеспечение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Также ввели упрощение порядка признания участников спецоперации пропавшими без вести и погибшими. Были введены и дополнительные льготы бойцов и их детей при поступлении в вузы. Они получили право поступать на бюджетные места в пределах отдельной квоты и пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах.
Параллельно обеспечением поддержки СВО партия также занималась реализацией народной программы. Как отметил Андрей Турчак, в рамках этой работы были приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие.
Как отмечается на сайте партии er.ru, при поддержке «Единой России» создана единая цифровая платформа в социальной сфере. С её помощью многие меры соцподдержки можно получить без подачи заявлений.
Также принят ряд законопроектов, направленных на поддержку материнства и детства. Запрещена продажа электронных сигарет детям, расширена возможность использования маткапитала, отменен НДФЛ при продаже земли для семей с детьми, начата работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот. Партия продолжает рассматривать и другие инициативы, о которых станет известно чуть позже.
Дополнительные льготы участникам СВО и поддержка семей с детьми – итоги работы «ЕР»
Власть, Фото:
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