Зачем Мишустин приезжал в Бурятию

Визит премьер-министра – явный сигнал от федеральных властей
Приезд Михаила Мишустина в Бурятию не просто знаковый. Ведь он произошел через 4 месяца после визита Владимира Путина. Причём, премьер посетил те же места, что и президент. По крайней мере, Улан-Удэнский авиазавод второй раз за полгода удостоился чести принять столь высоких гостей.
И это понятно, как и понятен визит второго человека в стране на ещё один флагман: ЛВРЗ. Промышленность, особенно оборонная, сегодня в приоритете. И те результаты, которые показывают наши предприятия, видимо, удовлетворяют федеральный центр. И позволяют сделать ставки именно на нашу региональную промышленность. На что прозрачно намекнул премьер:
- Надо комплексно с коллегами рассмотреть все варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности, потому что это ключ к тому, чтобы справиться с задачами, в том числе и с национальными целями развития, которые перед нами ставит президент.
И дело не только в оборонке, хотя это сегодня, безусловно, задача номер один. Но есть ещё и экономика, которая, как известно, сегодня разворачивается на Восток. И в этом плане именно Бурятия географически может претендовать на статус «ворот в Азию» уже не только на словах.
И тут уже есть прорыв: прямо во время встречи стало известно о соглашении между Трансмашхолдингом (головная компания ЛВРЗ) и индийской Rail Vikas Nigam Limited. Речь о большом международном проекте по поставке и сервисному обслуживанию поездов для нужд Индийской железной дороги.
- Вы очень важное для страны дело делаете. На сегодняшний день без серьёзного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно, – сказал председатель правительства, обращаясь к сотрудникам предприятия.
В общем, Бурятия в новых условиях приобрела новое стратегическое и экономическое значение. Отсюда и интерес столь высоких гостей к нашей республики.
Интересно и то, что пока осталось за кадром. Ведь, повторимся, Михаил Мишустин приехал спустя всего несколько месяцев после визита президента. И не мог не обсудить с Алексеем Цыденовым поручения, данные в марте этого года Владимиром Путиным.
Во-первых, это мастер-план по развитию Улан-Удэ. Проект на 150 млрд рублей, который предполагает новый облик столицы и кучу масштабных изменений. Во-вторых – экология. Огромный вопрос, который начинается с охраны Байкала, продолжается чистым воздухом в Улан-Удэ и уходит в газификацию региона.
Очевидно, что, учитывая новую роль Бурятии в экономике страны и достижения последних лет, Кремль продолжит поддержку нашего региона. Бурятия впервые за многие десятилетия получает реальные возможности для развития причём комплексного. С одной стороны, реализация социальных проектов в виде мастер-планов городов, с другой - поддержка экономических региональных лидеров, в виде крупнейших промышленных предприятий.
Мы видим доверие федерации к руководству региона, внятные экономические смыслы из Москвы в отношении Бурятии и заинтересованность правительства России в развитии региона. Визит Михаила Мишустина это ещё более подчеркнул.
Зачем Мишустин приезжал в Бурятию
Власть, Фото:
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