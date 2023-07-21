Главе города в Забайкалье дали условный срок

Он осуждён по двум уголовным статьям



В Забайкальском крае суд признал главу города Балей виновным по двум уголовным статьям – о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.



- Суд установил, что в 2020 году глава поселения и общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» заключили фиктивный договор подряда на выполнение текущего ремонта – грейдирование дорог города – стоимостью около 587 тысяч рублей. Зная, что к моменту заключения договора подряда работы уже выполнены другим юридическим лицом в рамках соглашения о социальном партнёрстве, глава поселения подписал акты выполненных работ и допустил необоснованную оплату по контракту, - сообщила прокуратура Забайкальского края.



Балейский городской суд признал главу виновным и назначил ему четыре года лишения свободы с испытательным сроком три года, а также лишил его права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два года.



В мае 2022 года прокуратура направила в суд иск о взыскании с главы поселения и юридического лица солидарно причинённого ущерба. Сейчас денежные средства возвращены в бюджет.



