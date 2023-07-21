Он осуждён по двум уголовным статьям
В Забайкальском крае суд признал главу города Балей виновным по двум уголовным статьям – о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.
- Суд установил, что в 2020 году глава поселения и общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» заключили фиктивный договор подряда на выполнение текущего ремонта – грейдирование дорог города – стоимостью около 587 тысяч рублей. Зная, что к моменту заключения договора подряда работы уже выполнены другим юридическим лицом в рамках соглашения о социальном партнёрстве, глава поселения подписал акты выполненных работ и допустил необоснованную оплату по контракту, - сообщила прокуратура Забайкальского края.
Балейский городской суд признал главу виновным и назначил ему четыре года лишения свободы с испытательным сроком три года, а также лишил его права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два года.
В мае 2022 года прокуратура направила в суд иск о взыскании с главы поселения и юридического лица солидарно причинённого ущерба. Сейчас денежные средства возвращены в бюджет.
Главе города в Забайкалье дали условный срок
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 21.07.2023
Он осуждён по двум уголовным статьям
Власть, 21.07.2023
По словам Алексея Цыденова, сейчас идёт подготовка
Участники круглого стола попросили как можно скорее принять поправки в закон о защите озера
Михаил Филичев поручил продолжить надзорные мероприятия
Приоритетными целями программы по-прежнему являются модернизация школ, детсадов, учреждений здравоохранения и развитие коммунальной инфраструктуры
Власть, 19.07.2023
Уголовное дело связано с домами для детей-сирот
Власть, 18.07.2023
Им стал уроженец Красноярского края
Власть, 18.07.2023
В регионе представлен новый прокурор края
Власть, 17.07.2023
В вопросе разбиралась прокуратура
Власть, 14.07.2023
Из них почти 900 млн рублей она получит по кредиту
Власть, 14.07.2023
Он встретился с жителями Северобайкальска, Нижнеангарска и Таксимо
Пилотный период закона о старателях в Забайкалье будет длиться четыре года
Он поблагодарил депутатов Госдумы, принявших законопроект в первом чтении
Накануне Госдума в первом чтении приняла новую редакцию закона о Байкале
Власть, 12.07.2023
Город заручился поддержкой Минэнерго России