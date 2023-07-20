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«ЕР» и кабмин договорились о финансировании народной программы партии

«ЕР» и кабмин договорились о финансировании народной программы партии
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
В ходе программной комиссии при обсуждении финансирования народной программы ЕР в 2024-2026 годах председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что приоритетными целями программы по-прежнему являются модернизация школ, детсадов, учреждений здравоохранения и развитие коммунальной инфраструктуры

По словам председателя «Единой России», в проекте бюджета на ближайшие два года следует предусмотреть финансирование каждого из положений народной программы. Первостепенные цели, на достижение которых следует направить все усилия, — обеспечение безопасности Российской Федерации, поддержание обороноспособности страны и удовлетворение потребностей СВО.

- Неукоснительный приоритет для партии — интересы граждан, — подчеркнул председатель «ЕР».

Также следует учитывать нужды всех сегментов военно-промышленного комплекса и потребности ВС РФ, включая вопросы кадрового обеспечения. Дмитрий Медведев в числе прочего призвал уделить пристальное внимание финансированию социально значимых проектов в новых регионах страны при формировании федбюджета. Об этом сообщает издание rostovgazeta.ru.

По словам Андрея Турчака, секретаря генсовета «Единой России», каждое положение народной программы будет реализовано, а средства для этого заложат в бюджет на следующий год.

- Мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах, — сказал Турчак.

В числе прочего полностью будет профинансирован и фронт, подчеркнул секретарь генсовета «ЕР».

По словам Антона Силуанова, главы министерства финансов РФ, выполнение социальных обязательств является приоритетным направлением бюджетной политики.
Он рассказал, что бюджетные средства закладываются на ежемесячные детские пособия, увеличение МРОТ, программу горячего питания учащихся 1-4 классов школ, выплаты классным руководителям.

- Продолжим не только программы капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения, — пообещал министр, отметив, что в бюджете также предусмотрено финансирование формирования комфортной городской среды: строительства спортплощадок и объектов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает сайт er.ru.

- Народная программа является инструментом работы депутатов партии «Единой России» с наказами избирателей. За последние пять лет в республике построено множество школ, детсадов, больниц, ФАПов, объектов культуры и спорта, автомобильных дорог и мостов. Безусловным приоритетом является повышение качества и доступности медицинской помощи. Так, в 2022 году приобретено 10 машин скорой медицинской помощи. За последние пять лет построено 27 детских садов, а капитально отремонтировано 11 садов. Были построены 27 новых школ на 10 195 мест, отремонтировано 96 школ, 48 школьных спортзалов в сельской местности. В ближайшие два года должны быть построены 13 школ на 3627 мест в Улан-Удэ и районах республики. Всего за период с 2017 по 2024 год показатель составит 40 построенных новых школ на 13 822 места. В рамках формирования комфортной и безопасной городской среды для жизни населения за пять лет благоустроено 618 дворовых и 517 общественных территорий. «Партийный десант» депутатов «Единой России» всех уровней и общественники совершили уже около 100 выездов по территории Бурятии, - рассказал депутат Народного Хурала Республики Бурятии, руководитель РИК РО партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.
Единая Россия 2023

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