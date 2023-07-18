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От нового прокурора Забайкалья потребовали стабилизации криминогенной обстановки

От нового прокурора Забайкалья потребовали стабилизации криминогенной обстановки
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
В регионе представлен новый прокурор края

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин 18 июля в Чите представил руководителям органов исполнительной, законодательной, судебной власти, правоохранительных ведомств и коллективу прокуратуры прокурора Забайкальского края, старшего советника юстиции Александра Яновского, назначенного указом президента Российской Федерации на пятилетний срок.

Александр Яновский работает в органах прокуратуры более 20 лет после окончания Волгоградского государственного университета. Прошёл путь от помощника районного прокурора до первого заместителя прокурора Республики Алтай.

Заместитель генерального прокурора России в целях минимизации миграционной убыли населения в первоочередном порядке поручил уделить внимание развитию Забайкалья. Он поставил вновь назначенному прокурору задачу во взаимодействии с органами власти реализовать комплекс мер по повышению состояния законности в жилищно-коммунальном комплексе. Среди основных коммунальных проблем региона отметил аварийный жилой фонд, значительный износ магистральных сетей и недостаточное развитие концессионного механизма. Отдельно остановился на перебоях в функционировании почтовой связи.

Также потребовал добиваться стабилизации криминогенной обстановки, в том числе профилактики подростковой и повторной преступности, деяний в состоянии алкогольного опьянения, повышать борьбу с экологическими посягательствами. Об этом сообщают Забайкальский центр социально значимой информации и пресс-служба прокуратуры Забайкалья.

- Назначение на должность прокурора Забайкальского края воспринимаю как большую ответственность. Готов приложить максимум усилий для решения поставленных задач, проблемных вопросов, - сказал в заключение Александр Яновский.
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