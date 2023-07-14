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Иркутская область потратит 1,4 млрд на автобусы

Иркутская область потратит 1,4 млрд на автобусы
Власть,  Фото:pixabay.com
Из них почти 900 млн рублей она получит по кредиту

Иркутская область приобретёт 109 новых автобусов, которые будут работать на маршрутах общественного транспорта. Фонд развития территорий одобрил заявку региона на получение специального казначейского кредита. Его размер – 899,1 млн рублей. С учётом собственных средств Иркутской области, общая сумма покупки составит 1,4 млрд рублей.

– Благодаря специальному казначейскому кредиту фонда развития территорий, новые автобусы получат семь территорий Иркутской области. Планируется, что они будут работать на 17 муниципальных и 24 межмуниципальных маршрутах, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Новая техника поступит в муниципальные автопредприятия. Обязательным условием её получения является софинансирование из местного бюджета. О желании принять участие в программе заявили семь территорий. Самая большая заявка у Иркутска – на 81 автобус, в основном большого класса. Они будут работать как на городских, так и на садоводческих маршрутах. Тулун и Усолье-Сибирское намерены получить шесть и три автобусов соответственно. На них будут перевозить пассажиров на городских линиях. Остальные автобусы будут работать на межмуниципальных маршрутах: Братский и Качугский районы планируют приобрести по три единицы техники, Казачинско-Ленский район – две, Осинский – одну.

Для получения специального казначейского кредита в ближайшее время регион заключит трёхстороннее соглашение с министерством строительства Российской Федерации и министерством транспорта РФ. Согласно условиям получения кредита, техника должна поступить в регион да 1 февраля 2024 года.

Всего же фонд развития территорий одобрил заявки 45 регионов России на общую сумму 26,3 млрд рублей. На эти средства приобретут 3036 автобусов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область автобусы

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