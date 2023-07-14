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Глава Бурятии завершил рабочую поездку по северным районам

Глава Бурятии завершил рабочую поездку по северным районам
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Он встретился с жителями Северобайкальска, Нижнеангарска и Таксимо

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с жителями города Северобайкальск и посёлка Таксимо 13 июля в ходе рабочей поездки в северные районы республики. Чаще всего жители задавали вопросы оформления земельных участков в границах населённых пунктов, попадающих под ограничения центральной экологической зоны (ЦЭЗ), сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Сегодня у нас жители прибрежных районов не то, что оформить землю в собственность не могут. Они даже у себя во дворе не могут поставить машину, если нет твёрдого покрытия. И под ограничения ЦЭЗ попадают не только жители Бурятии, но и Иркутской области тоже - это 159 населённых пунктов, 160 тысяч населения в целом. Эти нормы, оторванные от жизни, к сожалению, есть. Работаем с коллегами над вопросом, чтобы наши граждане могли нормально и комфортно жить, - отметил Алексей Цыденов.


На встрече с главой республики северобайкальцы рассказали, что город выпал из перечня разрешённых мест сезонной ловли омуля. Алексей Цыденов дал поручение Минсельхозпроду Бурятии проработать вопрос с Росрыболовством на включение дополнительных мест ловли на следующий сезон.

В Нижнеангарске глава Бурятии посетил центральную районную больницу, в которой на данный момент идёт капремонт. На встрече с нижнеангарцами он сообщил, что принято решение о дофинансировании объекта.

- Дофинансируем на 10 млн его завершение для замены канализации, холодного водоснабжения, системы вентиляции в палате интенсивной терапии, операционном блоке и лаборатории. Также на встрече с жителями посёлка взяли в проработку вопрос об увеличении времени приезда узких специалистов, - рассказал Алексей Цыденов.

глава Бурятии Алексей Цыденов

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