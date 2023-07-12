Федеральные министерства помогут Улан-Удэ с отоплением

Город заручился поддержкой Минэнерго России
Минэнерго России окажет поддержку Улан-Удэ в вопросе завершения строительства ТЭЦ-2, а Минприроды РФ профинансирует проект реконструкции электросетевого хозяйства для перевода частных домов на электроотопление, сообщил на брифинге в мэрии председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, такие решения были приняты по итогам визита заместителя председателя правительства России Александра Новака в Бурятию 7 июля. Вопросы модернизации ТЭЦ-2, перевода домов на электроотопление в числе других детально обсуждались на совещании в правительстве Бурятии с главой РБ Алексеем Цыденовым, профильными министрами и мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым.
- Результаты обсуждения вопроса перевода частных домов на электроотопление оказались крайне позитивными. Минэнерго России подтверждает необходимость проведения реконструкции электросетевого хозяйства. Благодаря проведённой в 2022 году работе есть полное понимание параметров проекта. Кроме того, Минприроды России подтвердило готовность финансирования тех цифр, которые мы запрашиваем на реконструкцию электросетевого хозяйства, - сказал Вадим Имидеев.
Сам проект перевода домов на электроотопление состоит из трёх этапов. На первом – самом затратном – будет проводиться реконструкция всего электросетевого комплекса города. На втором – субсидирование затрат горожан на закупку электрооборудования: тёплые полы, электрокотлы, кварцевые обогреватели и другое. На третьем – субсидирование части затрат непосредственно на электроотопление.
По проекту в первоочередном порядке, с 2024 по 2027 годы, планируется реконструкция четырёх территорий, которые оказывают самое большое влияние на загрязнение атмосферы в Улан-Удэ. Это Левобережная часть, микрорайоны Горького и Комушка, микрорайон Забайкальский, а также микрорайоны Шишковка, Аршан и Верхняя Берёзовка.
- Пилотными территориями, на которых реконструкция электросетевого хозяйства начнётся уже в 2024 году, станут ДНТ левобережья: «Урожай», «Сибиряк» и «Профсоюзный» – в общей сложности 1800 домовладений. С 2020 года мы ведём работу по исполнению поручения мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова о решении вопроса загрязнения атмосферы, в настоящее время эти решения обретают проектный контур – мы понимаем, что, когда и на какие средства будет реализовано, - сообщил председатель проектно-аналитического комитета.
В вопросе завершения строительства ТЭЦ-2 Минэнерго РФ также поддерживает необходимость увеличения тепловой мощности.
- Планируется, что достраивать объект будут по концессионному механизму за счёт федеральных средств в соответствии с существующей нормативной базой. Созданные в результате концессии основные фонды станции будут переданы в собственность республики. Таким образом, ТЭЦ-2 станет региональной собственностью. Объём инвестиции просчитан в ценах 4 квартала 2022 года, по факту проектирования стоимость уточнится, - сказал Вадим Имидеев.
Модернизация объекта позволит создать необходимый резерв тепловой мощности в городе, значительно повысить энергобезопасность и улучшить экологическую ситуацию за счёт закрытия неэффективных котельных.
- В частности, будет увеличена тепловая мощность ТЭЦ-2 на 360 Гкал/ч, а также ТЭЦ-1 на 100 Гкал/ч. Будут построены сети теплоснабжения для увеличения объёмов взаимного резервирования между станциями с 80 до 350 Гкал/ч, также сети для закрытия неэффективных котельных в радиусе централизованного теплоснабжения. Кроме того, в проекте завершения строительства ТЭЦ-2 учтено строительство тепломагистрали №7 в микрорайоне Загорск для закрытия четырёх неэффективных котельных. Отдельно рассматривается электрогенерация, существующий механизм конкурсного отбора мощности новых генерирующих объектов позволяет принять участие в конкурсе и получить финансирование на строительство. Поскольку, по данным системного оператора единой энергосистемы, восточная часть объединённой энергосистемы Сибири к 2028 году входит в зону дополнительной потребности в генерации, шансы у Улан-Удэ очень высокие, - сказал Вадим Имидеев.
Федеральные министерства помогут Улан-Удэ с отоплением
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