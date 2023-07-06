Глава Бурятии поручил выделить больше денег на уборку мусора на Байкале

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

На побережье сильно не хватает контейнеров и баков



На встрече жителей Баргузинского района и главы Бурятии Алексея Цыденова подняли больной вопрос уборки мусора с берегов Байкала.



Так, глава посёлка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницына отметила, что на побережье сегодня нет контейнеров и баков. Кроме того, она сообщила, что региональный оператор «ЭкоАльянс» с началом туристического сезона, то есть с 1 июня не успевает справляться с объёмами мусора.



- Мы хотели перейти к контейнерному сбору мусора – как и должно быть. Сегодня это сделано в Гусихе, это маленькая деревня. В Усть-Баргузин поставили шесть контейнеров, но мусор вовремя не собирается, это происходит потому, что с 1 июня возросло количество туристов. До этого момента «ЭкоАльянс» справлялся, площадки всегда были чистые, за что я хотела бы выразить огромную благодарность. Кроме того, на вывоз влияют и другие форс-мажорные обстоятельства: где-то сломалась машина, где-то не хватает водителей. Мы всё понимаем, у нас сейчас машины приходят за мусором в ночь, - отметила Светлана Кривогорницына.



Глава Бурятии ответил, что заниматься организацией уборки мусора на территории поселений – это задача глав, но с очисткой побережья будет оказана поддержка.



- Вы молодцы, но вам и на берегу нужно сделать контейнерные площадки – отработать с районом, район обратится в правительство, мы будем помогать. Тема контейнерных площадок актуальна не только для Усть-Баргузина, она относится и к Максимихе, и к Турке, и к Горячинску, и так далее. Ежегодно мы предусматриваем средства на чистку берега в размере 6-7 млн рублей, а нужно доводить минимум до 15 млн и предусматривается организацию сбора на берегу, вывоз с берега. Мы сейчас дополнительно это профинансируем, - заверил Алексей Цыденов.



Он дал поручение министерству природных ресурсов Бурятии оперативно решить вопрос финансирования, потому что туристический сезон уже идёт.

