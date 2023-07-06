На побережье сильно не хватает контейнеров и баков
На встрече жителей Баргузинского района и главы Бурятии Алексея Цыденова подняли больной вопрос уборки мусора с берегов Байкала.
Так, глава посёлка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницына отметила, что на побережье сегодня нет контейнеров и баков. Кроме того, она сообщила, что региональный оператор «ЭкоАльянс» с началом туристического сезона, то есть с 1 июня не успевает справляться с объёмами мусора.
- Мы хотели перейти к контейнерному сбору мусора – как и должно быть. Сегодня это сделано в Гусихе, это маленькая деревня. В Усть-Баргузин поставили шесть контейнеров, но мусор вовремя не собирается, это происходит потому, что с 1 июня возросло количество туристов. До этого момента «ЭкоАльянс» справлялся, площадки всегда были чистые, за что я хотела бы выразить огромную благодарность. Кроме того, на вывоз влияют и другие форс-мажорные обстоятельства: где-то сломалась машина, где-то не хватает водителей. Мы всё понимаем, у нас сейчас машины приходят за мусором в ночь, - отметила Светлана Кривогорницына.
Глава Бурятии ответил, что заниматься организацией уборки мусора на территории поселений – это задача глав, но с очисткой побережья будет оказана поддержка.
- Вы молодцы, но вам и на берегу нужно сделать контейнерные площадки – отработать с районом, район обратится в правительство, мы будем помогать. Тема контейнерных площадок актуальна не только для Усть-Баргузина, она относится и к Максимихе, и к Турке, и к Горячинску, и так далее. Ежегодно мы предусматриваем средства на чистку берега в размере 6-7 млн рублей, а нужно доводить минимум до 15 млн и предусматривается организацию сбора на берегу, вывоз с берега. Мы сейчас дополнительно это профинансируем, - заверил Алексей Цыденов.
Он дал поручение министерству природных ресурсов Бурятии оперативно решить вопрос финансирования, потому что туристический сезон уже идёт.
Глава Бурятии поручил выделить больше денег на уборку мусора на Байкале
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