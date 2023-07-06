06 июля

05 июля

Популярное

Глава Бурятии поручил выделить больше денег на уборку мусора на Байкале

Глава Бурятии поручил выделить больше денег на уборку мусора на Байкале
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
На побережье сильно не хватает контейнеров и баков

На встрече жителей Баргузинского района и главы Бурятии Алексея Цыденова подняли больной вопрос уборки мусора с берегов Байкала.

Так, глава посёлка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницына отметила, что на побережье сегодня нет контейнеров и баков. Кроме того, она сообщила, что региональный оператор «ЭкоАльянс» с началом туристического сезона, то есть с 1 июня не успевает справляться с объёмами мусора.

- Мы хотели перейти к контейнерному сбору мусора – как и должно быть. Сегодня это сделано в Гусихе, это маленькая деревня. В Усть-Баргузин поставили шесть контейнеров, но мусор вовремя не собирается, это происходит потому, что с 1 июня возросло количество туристов. До этого момента «ЭкоАльянс» справлялся, площадки всегда были чистые, за что я хотела бы выразить огромную благодарность. Кроме того, на вывоз влияют и другие форс-мажорные обстоятельства: где-то сломалась машина, где-то не хватает водителей. Мы всё понимаем, у нас сейчас машины приходят за мусором в ночь, - отметила Светлана Кривогорницына.

Глава Бурятии ответил, что заниматься организацией уборки мусора на территории поселений – это задача глав, но с очисткой побережья будет оказана поддержка.

- Вы молодцы, но вам и на берегу нужно сделать контейнерные площадки – отработать с районом, район обратится в правительство, мы будем помогать. Тема контейнерных площадок актуальна не только для Усть-Баргузина, она относится и к Максимихе, и к Турке, и к Горячинску, и так далее. Ежегодно мы предусматриваем средства на чистку берега в размере 6-7 млн рублей, а нужно доводить минимум до 15 млн и предусматривается организацию сбора на берегу, вывоз с берега. Мы сейчас дополнительно это профинансируем, - заверил Алексей Цыденов.

Он дал поручение министерству природных ресурсов Бурятии оперативно решить вопрос финансирования, потому что туристический сезон уже идёт.
мусор глава Бурятии Алексей Цыденов Байкал уборка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зампред правительства Забайкалья перейдёт на пост сити-менеджера Читы
Зампред правительства Забайкалья перейдёт на пост сити-менеджера Читы
Власть, 06.07.2023
Инна Щеглова получила подавляющее большинство голосов
«Построим новый мост»: Глава Бурятии дал обещание в Баргузинском районе
«Построим новый мост»: Глава Бурятии дал обещание в Баргузинском районе
Власть, 05.07.2023
Алексей Цыденов взял на контроль строительство и ремонт мостов в Баргузинском и Курумканском районах
Турчак поблагодарил кабмин за работу по оказанию помощи участникам СВО
Турчак поблагодарил кабмин за работу по оказанию помощи участникам СВО
Власть, 05.07.2023
Законопроекты о поддержке участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обсуждались во время встречи главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации
Назначен начальник управления Росприроднадзора в Забайкалье и Бурятии
Назначен начальник управления Росприроднадзора в Забайкалье и Бурятии
Власть, 05.07.2023
Должность получил бывший замглавы минприроды Забайкалья
Дорожный фонд Бурятии пополнят новыми источниками
Дорожный фонд Бурятии пополнят новыми источниками
Власть, 04.07.2023
Туда направят штрафы за превышение допустимой массы ТС и неустойки по госконтракту
Все районы Бурятии планируют охватить газификацей
Все районы Бурятии планируют охватить газификацей
Власть, 04.07.2023
Рассматриваются два варианта газоснабжения районов
Ещё один район Бурятии отказался от прямых выборов главы
Ещё один район Бурятии отказался от прямых выборов главы
Власть, 04.07.2023
Следующего главу района выберут по конкурсу, а не всенародным голосованием
Глава Бурятии работает в Курумканском районе
Глава Бурятии работает в Курумканском районе
Власть, 04.07.2023
На следующий день он отправится в Баргузинский район
«Единая Россия» утвердила первую пятёрку партсписка на выборах в Хурал Бурятии
«Единая Россия» утвердила первую пятёрку партсписка на выборах в Хурал Бурятии
Власть, 04.07.2023
В Улан-Удэ состоялась партийная конференция по выдвижению кандидатов
В Улан-Удэ экс-чиновник вернёт сумму полученных взяток
В Улан-Удэ экс-чиновник вернёт сумму полученных взяток
Власть, 04.07.2023
Ранее был осуждён бывший замдиректора комбината по благоустройству
Делегация из Бурятии примет участие в конференции по демографии в Благовещенске
Делегация из Бурятии примет участие в конференции по демографии в Благовещенске
Власть, 03.07.2023
На конференции соберутся эксперты со всех регионов ДФО
Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост
Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост
Власть, 03.07.2023

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Посла Монголии в Улан-Удэ наградили медалью Агвана Доржиева
Посла Монголии в Улан-Удэ наградили медалью Агвана Доржиева
Власть, 30.06.2023
Дашдорж Ганболд подчеркнул, что полученное им образование в России – это целое состояние
Бывшему замминистра здравоохранения Бурятии вынесли обвинительный приговор
Бывшему замминистра здравоохранения Бурятии вынесли обвинительный приговор
Власть, 30.06.2023
Октябрьский районный суд вынес приговор Наталье Бухольцевой
«Непонятно, что происходит»: В Бурятии депутаты устали от «собачьего» вопроса
«Непонятно, что происходит»: В Бурятии депутаты устали от «собачьего» вопроса
Власть, 29.06.2023
Некоторые из них предложили усыплять бездомных псов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^