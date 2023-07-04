На следующий день он отправится в Баргузинский район
Глава Бурятии Алексей Цыденов 4 июля находится в Курумканском районе с рабочим визитом. Здесь глава и делегация правительства ознакомятся с местами туристического посещения: инвестиционным проектом «Курорты Курумкана», эвенкийским центром «Юктэ» и базой отдыха «Умхей».
Также Алексей Цыденов осмотрит мост через реку Алла на региональной дороге Улан-Удэ- Курумкан – Новый Уоян, который требует ремонта.
Событием для жителей районного центра станет открытие новой трёхэтажной школы в Курумкане.
Завтра, 5 июля, Алексей Цыденов отправится в Баргузинский район. Он в первую очередь посетит планируемые к строительству объекты образования: школу на 50 учащихся и детский сад 30 мест в улусе Улюкчикан, площадку под строительство новой школы на 176 мест и частный детский сад в Бянголе, школу в селе Уро, требующую ремонта. В плане также визит в баянгольскую врачебную амбулаторию, уринский СДК и осмотр автодороги и моста через реку Баргузин в местности Буксекен - дорога и мост пострадали от весенне-летнего паводка 2022 года и требуют ремонта.
- В обоих районах Алексей Цыденов пообщается с волонтёрами, оказывающими поддержку участникам специальной военной операции, и проведёт встречи с активом населения, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Глава Бурятии работает в Курумканском районе
Власть, Фото:
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