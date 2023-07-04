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Дорожный фонд Бурятии пополнят новыми источниками

Дорожный фонд Бурятии пополнят новыми источниками
Власть,  Фото:pixabay.com
Туда направят штрафы за превышение допустимой массы ТС и неустойки по госконтракту

Изменения внесут в региональный закон «О Дорожном фонде Республики Бурятия». Так Дорожный фонд будет пополняться штрафами за превышение допустимой массы транспортными средствами, неустойками подрядных организаций за нарушения условий госконтракта, а также средствами от других источников. Речь идёт о региональных дорогах.

По словам министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александра Гоге в настоящее время на содержание региональных автодорог: планировку, замену знаков, нанесение разметки, ямочный ремонт и т.д., средств выделяется в 4 раза меньше установленных нормативов. Принятие же нового законопроекта позволит увеличить доходы Дорожного фонда республики и направлять данные средства на содержание региональных дорог. На сегодняшний день, средства данных источников поступают в республиканский бюджет.

- По нормативу на содержание одного километра дороги 4 категории у нас должно выделяться в среднем 600 тысяч рублей в год, фактически – 150 тысяч рублей. На эти деньги можно провести только минимально возможный объём работ. Если законопроект будет принят, то мы сможем больше средств направлять на содержание наших региональных дорог, что положительно скажется на их состоянии, - рассказал Александр Гоге.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, ежегодно в Бурятии ремонтируют порядка 100 км региональных дорог. Однако, по словам министра, чтобы дороги служили долго, необходимо их содержать должным образом.

Если законопроект будет принят, то Дорожный фонд Бурятии будет напрямую пополняться от таких источников как:
- неустойки (штрафы, пеня) за нарушения условий подрядчиком или поставщиком госконтракта, связанного, например, с ремонтом региональной дороги;
- обеспечение, внесённое участником закупки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по госконтракту по региональным дорогам;
- доходы от использования имущества, входящего в состав дорог регионального значения, например, от размещения рекламных билбордов;
- плата за использование земельных участков в границах полос отвода региональных автодорог на основании публичного сервитута (сервитута);
- штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по региональным дорогам;
- и т.д.

Так, за два прошлых года, доходы республиканского бюджета только по 3 из указанных статей доходов составили 34,4 млн. рублей.

Отметим, внесение таких изменений не противоречит законодательству Российской Федерации. Напротив, такая практика применяется в Тульской Амурской, Томской областях и других субъектах Российской Федерации.

Предлагается, что рассматриваемый закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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