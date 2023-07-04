«Единая Россия» утвердила первую пятёрку партсписка на выборах в Хурал Бурятии

В Улан-Удэ состоялась партийная конференция по выдвижению кандидатов
Уже в скором времени начнётся официальная избирательная кампания по выборам депутатов Народного Хурала шестого созыва. В связи с этим многие политические партии проявляют активность и определяются с кандидатами и программами.
Самая крупная партия из представленных в Бурятии – «Единая Россия» - вчера провела конференцию по выдвижению кандидатов на выборы в Народный Хурал. В том числе, партийцы решали, кто будет бороться за мандаты на округах, а кто войдёт в партийный список.
Открывал конференцию секретарь бурятского отделения «Единой России» Алексей Цыденов.
- Подводятся итоги за прошедший пятилетний период, который отработали представители партии в Народном Хурале. Выдвигаются кандидаты на выборы в новый созыв Хурала, которые пройдут в Единый день голосования в сентябре этого года. Утверждается программа партии на ещё один пятилетний период. В общем, такая плановая работа, формирование настроя кандидатов на предстоящий период работы. Поскольку мы понимаем, что работы будет много, время непростое, - говорил он.
Ближайшие планы партии обусловлены СВО и санкционным давлением, с которым столкнулась наша страна.
- Для республики как никогда важна сплочённая работа, работа людей, имеющих соответствующий опыт, ответственность, понимание. Это важно для стабильности в целом. Работа конференции – это ещё один посыл, настрой на ответственную работу, на обеспечение поступательного развития нашей республики в любых, даже в сложных условиях, - сказал лидер бурятского отделения «Единой России».
Первая пятёрка партийного списка не стала сюрпризом: в неё вошли кандидаты, которые уже были представлены избирателям на баннерах «Единой России». Первый номер – Алексей Цыденов, второй - Герой Труда, бывший директор авиазавода Леонид Белых. Далее по списку расположились находящийся в зоне СВО главврач БСМП Вячеслав Дондоков, председатель Общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых и руководитель «Боевого братства» в Бурятии, участник боевых действий Жамбал-Жамсо Жанаев.
Кроме того, на партийной конференции утвердили кандидатов, которые выдвигаются во всех 33 округах и 33 территориальных группах.
Ранее на своей партийной конференции, которая состоялась 24 июня, с кандидатами определилось отделение КПРФ, 2 июля – ЛДПР. О своих намерениях провести свои партийные выборные мероприятия заявили «Новые люди», «Справедливая Россия – За Правду».
Выборы нового созыва депутатов Народного Хурала состоятся 10 сентября этого года.
«Единая Россия» утвердила первую пятёрку партсписка на выборах в Хурал Бурятии
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