03 июля

02 июля

Популярное

Делегация из Бурятии примет участие в конференции по демографии в Благовещенске

Делегация из Бурятии примет участие в конференции по демографии в Благовещенске
Власть,  Фото:pixabay.com
На конференции соберутся эксперты со всех регионов ДФО

6-7 июля в Благовещенске пройдёт VIII всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». Бурятию представят зампред правительства – министр здравоохранения Евгения Лудупова и министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.

Участники конференции обсудят мировые и российские тенденции рождаемости. А также подведут итоги реализации мер поддержки семей, которые уже несколько лет реализуют на Дальнем Востоке, включая дальневосточную ипотеку и пилотный проект «Репродуктивное здоровье».

Помимо этого, предложат механизмы повышения продолжительности жизни жителей ДФО, способы повышения миграционной привлекательности макрорегиона Дальний Восток.

- Республика Бурятия по суммарному коэффициенту рождаемости в Российской Федерации занимает девятое место, и второе по Дальневосточному федеральному округу. На сегодня в республике реализуется региональный план по повышению рождаемости, сохранению беременности и профилактике абортов, - подчеркнула Евгения Лудупова. – Одной из положительных особенностей республики является многодетность. Третий и четвёртый ребенок в семье - это норма. Поэтому, нам важно поддерживать многодетность и прилагать усилия для того, чтобы рождаемость оставалась на достаточно высоком уровне.

По итогам конференции наиболее важные обсуждения будут воплощены в реальные практики.

Часть конференции пройдёт на территории КНР. Конференция проводится уже восьмой год подряд.
демография

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Делегация из Бурятии примет участие в конференции по демографии в Благовещенске
Делегация из Бурятии примет участие в конференции по демографии в Благовещенске
Власть, 03.07.2023
На конференции соберутся эксперты со всех регионов ДФО
Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост
Глава Бурятии показал по итогам июня умеренный рост
Власть, 03.07.2023

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг губернаторов

Посла Монголии в Улан-Удэ наградили медалью Агвана Доржиева
Посла Монголии в Улан-Удэ наградили медалью Агвана Доржиева
Власть, 30.06.2023
Дашдорж Ганболд подчеркнул, что полученное им образование в России – это целое состояние
Бывшему замминистра здравоохранения Бурятии вынесли обвинительный приговор
Бывшему замминистра здравоохранения Бурятии вынесли обвинительный приговор
Власть, 30.06.2023
Октябрьский районный суд вынес приговор Наталье Бухольцевой
«Непонятно, что происходит»: В Бурятии депутаты устали от «собачьего» вопроса
«Непонятно, что происходит»: В Бурятии депутаты устали от «собачьего» вопроса
Власть, 29.06.2023
Некоторые из них предложили усыплять бездомных псов
Глава Бурятии отчитался о работе правительства за 2022 год
Глава Бурятии отчитался о работе правительства за 2022 год
Власть, 29.06.2023
Отчёт он представил на сессии Народного Хурала
Забайкалье станет первым регионом, где появятся старатели-частники
Забайкалье станет первым регионом, где появятся старатели-частники
Власть, 29.06.2023
В Госдуме РФ обсудили законопроект о старательской деятельности
В Иркутской области создадут социальный кодекс
В Иркутской области создадут социальный кодекс
Власть, 29.06.2023
Он объединит законы, предусматривающие помощь разным категориям граждан
Главе Бурятии пожаловались на погнутые трамвайные рельсы в Улан-Удэ
Главе Бурятии пожаловались на погнутые трамвайные рельсы в Улан-Удэ
Власть, 29.06.2023
Алексей Цыденов заявил, что их должны отремонтировать в рамках мастер-плана
Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО ещё один автомобиль
Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО ещё один автомобиль
Власть, 29.06.2023
Подарок военным сделало городское управление трамвая
«Мне непонятен этот Хурал»: В Бурятии депутаты обвинили коллег в «затыкании ртов»
«Мне непонятен этот Хурал»: В Бурятии депутаты обвинили коллег в «затыкании ртов»
Власть, 29.06.2023
Народные избранники вдрызг переругались друг с другом из-за часа заявлений
Бурятский депутат заявил о «разбазаривании» бюджетных средств на Селенгинском мосту
Бурятский депутат заявил о «разбазаривании» бюджетных средств на Селенгинском мосту
Власть, 29.06.2023
Игорь Бобков поинтересовался, зачем в городе с маниакальной настойчивостью ремонтируют дороги
Зампред правительства Бурятии потребовал не затягивать сдачу проблемного дома
Зампред правительства Бурятии потребовал не затягивать сдачу проблемного дома
Власть, 29.06.2023
На жилом комплексе «Проспекте» выявили небольшое отставание от графика
«ЕР»: Гуманитарная миссия готовит волонтёров для помощи в медучреждениях новых регионов
«ЕР»: Гуманитарная миссия готовит волонтёров для помощи в медучреждениях новых регионов
Власть, 29.06.2023
Более 800 волонтёров-медработников и 1200 участников «Волонтёрской Роты» и МГЕР отработали смены в стационарах новых регионов Российской Федерации
На повышение зарплаты бюджетникам Забайкалья направят 1,2 млрд рублей
На повышение зарплаты бюджетникам Забайкалья направят 1,2 млрд рублей
Власть, 28.06.2023
Региональный проект закона принят в двух чтениях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^