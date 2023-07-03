Делегация из Бурятии примет участие в конференции по демографии в Благовещенске

На конференции соберутся эксперты со всех регионов ДФО



6-7 июля в Благовещенске пройдёт VIII всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». Бурятию представят зампред правительства – министр здравоохранения Евгения Лудупова и министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.



Участники конференции обсудят мировые и российские тенденции рождаемости. А также подведут итоги реализации мер поддержки семей, которые уже несколько лет реализуют на Дальнем Востоке, включая дальневосточную ипотеку и пилотный проект «Репродуктивное здоровье».



Помимо этого, предложат механизмы повышения продолжительности жизни жителей ДФО, способы повышения миграционной привлекательности макрорегиона Дальний Восток.



- Республика Бурятия по суммарному коэффициенту рождаемости в Российской Федерации занимает девятое место, и второе по Дальневосточному федеральному округу. На сегодня в республике реализуется региональный план по повышению рождаемости, сохранению беременности и профилактике абортов, - подчеркнула Евгения Лудупова. – Одной из положительных особенностей республики является многодетность. Третий и четвёртый ребенок в семье - это норма. Поэтому, нам важно поддерживать многодетность и прилагать усилия для того, чтобы рождаемость оставалась на достаточно высоком уровне.



По итогам конференции наиболее важные обсуждения будут воплощены в реальные практики.



Часть конференции пройдёт на территории КНР. Конференция проводится уже восьмой год подряд.

