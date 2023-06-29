Глава Бурятии отчитался о работе правительства за 2022 год

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Отчёт он представил на сессии Народного Хурала



Отчёт о результатах деятельности правительства Бурятии за 2022 год представил глава республики Алексей Цыденов на сессии республиканского парламента. 29 июня. Алексей Цыденов рассказал о всех аспектах развития республики: экономике и реализуемых инвестпроектах, социальной сфере, о развитии инфраструктуры и здравоохранения.



- Сегодня завершающая сессия шестого созыва депутатов, и я хотел бы подвести итоги совместной работы. Отдельно хотел бы отметить, что практически все проекты, нами реализуемые, это все решения и поддержка президента Владимира Владимировича Путина. За эти пять лет принято более 660 законов Бурятии. Из них 60 законов являются базовыми, новыми, с самостоятельным предметом правового регулирования. За этими цифрами стоит большая работа, - отметил Алексей Цыденов, начиная своё выступление.



В 2019 году в Бурятии была утверждена стратегия социально-экономического развития республики до 2035 года.



- Существенные коррективы в нашу работу вносила пандемия коронавируса. Мы с вами оперативно принимали решения и выделяли дополнительные средства из бюджета на лекарственное обеспечение, приобретение медицинского оборудования, и т.д. Всего за 2020-2022 годы на борьбу с коронавирусом было направлено 7,8 млрд рублей, в т.ч. 2,2 млрд рублей из республиканского бюджета, - сказал глава Бурятии.



Для поддержки предприятий в период пандемии был принят пакет президентских и республиканских антикризисных мер. Всего за 2020-2021 годы из федерального и регионального бюджетов на поддержку бизнеса и населения было направлено 27,9 млрд. рублей, в том числе 3,5 млрд рублей из республиканского бюджета.



Были приняты законы по поддержке предприятий и бизнеса в условиях введенных санкций. В частности, республиканские компании, имеющие в собственности воздушные суда, на пять лет освобождены от уплаты налога на имущество организаций и уплаты транспортного налога. Для того, чтобы не допустить повышения налоговой нагрузки, в 2023 году в Бурятия отказалась от индексации в патентной системе налогообложения. Продлены до 2024 года сроки действия пониженных ставок по налогу на прибыль для организаций железнодорожного транспорта. Предоставлена возможность получения инвесторами земельных участков на льготных условиях при реализации проектов стоимостью свыше 20 млн. рублей.



- Мы совместно приняли меры по поддержке семей с детьми: увеличили существующие пособия, ввели новые, также расширили категории получателей пособия, были разработаны дополнительные меры социальной поддержки для военнослужащих – участников СВО и членов их семей. Благодаря нашей совместной работе в апреле 2021 года был оперативно разработан и принят закон, который помог закупить дорогостоящий препарат для Адисы Гармаевой. Маленькое чудо стало возможным благодаря неравнодушию наших земляков, объявивших народный сбор, и в итоге отзывчивости инвестора, который сменил прописку с московской на Бурятию, и наших с вами согласованных действий, - подчеркнул Алексей Цыденов.



По итогам 2022 года консолидированный бюджет по доходам составил почти 126 млрд рублей и за 5 лет вырос в 2,2 раза (2017 г. – 56,6 млрд рублей). По расходам – 130,7 млрд рублей, рост также в 2,2 раза (2017 г. – 59,3 млрд рублей).



- Несколько вырос дефицит бюджета в силу известных событий, но эта ситуация полностью нами контролируемая, - отметил Алексей Цыденов.



В 2022 году в рамках реализации национальных проектов привлечено почти 36 млрд. рублей., что выше уровня 2021 года в 1,3 раза (2021 год - 27,3 млрд. рублей), рост за 5 лет – в 6,3 раза (2017 год – 5,7 млрд рублей). Всего на реализацию нацпроектов в Бурятии в 2019-2022 годах было направлено 69,3 млрд рублей. Общая сумма до 2024 года составит более 109 млрд. рублей.



- Инициированные президентом национальные проекты – это эффективный инструмент реализации целей национального развития, имеющих приоритетное значение. Проекты решают конкретные отраслевые задачи, напрямую увязаны со стратегией развития республики, - подчеркнул глава республики.



Дополнительным и важным инструментом решения насущных вопросов стала президентская дальневосточная субсидия, в рамках которой за четыре года годов реализовано 133 мероприятия на общую сумму 10,7 млрд. рублей. В 2022 году за благоустроено 247 дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов», приобретено 10 машин скорой медицинской помощи, 14 автобусов для муниципальных образований, построена блочно-модульная котельная в улусе Охор-Шибирь, приобретены здания для республиканского центра образования и республиканского межотраслевого техникума в Заиграевском районе.



За пять лет Бурятия в два раза увеличили собственную доходную базу - до 55,3 млрд. рублей.



По итогам 5 лет среднемесячная начисленная заработная плата выросла в 1,7 раза, а в реальном выражении, за минусом инфляции выросла на 17,6%. По итогам 2022 года среднемесячная начисленная заработная плата составила 53 495 рублей и в реальном выражении выросла на 1,7% к уровню 2021 года.



- Всегда вызывает вопросы что такое среднемесячная начисленная заработная плата. Данный показатель всегда считается по стране. Мы занимаем 36-ю позицию, мы выросли по заработным платам на девять позиций. Я предлагаю не смотреть на соседей, а развиваться самим. Мы один из немногих регионов в стране, где рост заработной платы превысил инфляцию, - сказал Алексей Цыденов.

