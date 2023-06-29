Он объединит законы, предусматривающие помощь разным категориям граждан
В Иркутской области идёт разработка социального кодекса региона. Распоряжение об утверждении плана мероприятий по разработке документа подписал председатель правительства области Константин Зайцев.
– На региональном уровне за последние годы было принято большое количество законов, предусматривающих помощь разным категориям граждан. Необходимо исключить дублирующие, утратившие актуальность меры поддержки и объединить оставшиеся в одном документе – социальном кодексе, который включит в себя все действующие льготы, выплаты и меры социальной поддержки, предоставляемые за счёт средств областного бюджета. Кодекс упростит процедуру начисления пособий, сделает помощь адресной и более эффективной, – рассказал Константин Зайцев.
По информации пресс-службы правительства Иркутской области, исполнительным органам государственной власти региона предстоит провести инвентаризацию мер социальной поддержки, предоставляемых за счёт средств областного бюджета, оценить их актуальность. Представить проекта закона о социальном кодексе областному законодательному собранию планируется не позднее 1 ноября 2023 года.
– Задача предстоит сложная, ведь определенные меры социальной поддержки и льготы предоставляются не только региональным министерством социальной защиты, но и другими сферами – образованием, здравоохранением, сферой ЖКХ, на транспорте. Но эта задача необходимая и решаемая. В ряде субъектов Российской Федерации уже разработаны и действуют подобные кодексы, поэтому на вооружение будет взят опыт коллег, но с учётом региональной специфики, – добавил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
В Иркутской области создадут социальный кодекс
Власть, Фото:
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