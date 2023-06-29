Главе Бурятии пожаловались на погнутые трамвайные рельсы в Улан-Удэ

Алексей Цыденов заявил, что их должны отремонтировать в рамках мастер-плана
На 30-ой сессии Народного Хурала 29 июня – заключительной у шестого созыва – глава Бурятии Алексей Цыденов представил доклад о работе правительства в ушедшем 2022 году. Один из депутатов – Игорь Михайлов – заявил, что на улицах в Улан-Удэ есть погнутые рельсы, а трамваи там ездят «с высокой скоростью».
Депутат поинтересовался, будут ли ремонтировать трамвайные пути и есть ли на это деньги.
Алексей Цыденов, в свою очередь, пояснил, что в финансирование на ремонт не подтверждалось. Однако в рамках мастер-плана по развитию Улан-Удэ предусмотрено развитие общественного транспорта, включая трамваи.
- Это капремонт путей и закупка вагонов. В этом году выделяются казначейские кредиты, но деньги не заложены, – отметил глава и добавил, что вопрос, возможно, прояснится в 2024-ом.
Алексей Цыденов заявил, что их должны отремонтировать в рамках мастер-плана
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