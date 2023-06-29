29 июня

28 июня

Популярное

Главе Бурятии пожаловались на погнутые трамвайные рельсы в Улан-Удэ

Главе Бурятии пожаловались на погнутые трамвайные рельсы в Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов заявил, что их должны отремонтировать в рамках мастер-плана

На 30-ой сессии Народного Хурала 29 июня – заключительной у шестого созыва – глава Бурятии Алексей Цыденов представил доклад о работе правительства в ушедшем 2022 году. Один из депутатов – Игорь Михайлов – заявил, что на улицах в Улан-Удэ есть погнутые рельсы, а трамваи там ездят «с высокой скоростью».

Депутат поинтересовался, будут ли ремонтировать трамвайные пути и есть ли на это деньги.

Алексей Цыденов, в свою очередь, пояснил, что в финансирование на ремонт не подтверждалось. Однако в рамках мастер-плана по развитию Улан-Удэ предусмотрено развитие общественного транспорта, включая трамваи.

- Это капремонт путей и закупка вагонов. В этом году выделяются казначейские кредиты, но деньги не заложены, – отметил глава и добавил, что вопрос, возможно, прояснится в 2024-ом.
трамвай трамвайные пути ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Главе Бурятии пожаловались на погнутые трамвайные рельсы в Улан-Удэ
Главе Бурятии пожаловались на погнутые трамвайные рельсы в Улан-Удэ
Власть, 29.06.2023
Алексей Цыденов заявил, что их должны отремонтировать в рамках мастер-плана
Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО ещё один автомобиль
Мэр Улан-Удэ передал участникам СВО ещё один автомобиль
Власть, 29.06.2023
Подарок военным сделало городское управление трамвая
«Мне непонятен этот Хурал»: В Бурятии депутаты обвинили коллег в «затыкании ртов»
«Мне непонятен этот Хурал»: В Бурятии депутаты обвинили коллег в «затыкании ртов»
Власть, 29.06.2023
Народные избранники вдрызг переругались друг с другом из-за часа заявлений
Бурятский депутат заявил о «разбазаривании» бюджетных средств на Селенгинском мосту
Бурятский депутат заявил о «разбазаривании» бюджетных средств на Селенгинском мосту
Власть, 29.06.2023
Игорь Бобков поинтересовался, зачем в городе с маниакальной настойчивостью ремонтируют дороги
Зампред правительства Бурятии потребовал не затягивать сдачу проблемного дома
Зампред правительства Бурятии потребовал не затягивать сдачу проблемного дома
Власть, 29.06.2023
На жилом комплексе «Проспекте» выявили небольшое отставание от графика
«ЕР»: Гуманитарная миссия готовит волонтёров для помощи в медучреждениях новых регионов
«ЕР»: Гуманитарная миссия готовит волонтёров для помощи в медучреждениях новых регионов
Власть, 29.06.2023
Более 800 волонтёров-медработников и 1200 участников «Волонтёрской Роты» и МГЕР отработали смены в стационарах новых регионов Российской Федерации
На повышение зарплаты бюджетникам Забайкалья направят 1,2 млрд рублей
На повышение зарплаты бюджетникам Забайкалья направят 1,2 млрд рублей
Власть, 28.06.2023
Региональный проект закона принят в двух чтениях
Глава села в Забайкалье отправили в отставку по требованию прокуратуры
Глава села в Забайкалье отправили в отставку по требованию прокуратуры
Власть, 28.06.2023
Его обвиняют в нарушении антикоррупционных требований
Госдума приняла закон об уголовной ответственности коллекторов
Госдума приняла закон об уголовной ответственности коллекторов
Власть, 28.06.2023
В том числе для нарушителей предусмотрено лишение свободы
Глава Бурятии и посол Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве
Глава Бурятии и посол Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве
Власть, 28.06.2023
Произошло это на полях проходящего в Уфе X форума регионов Белоруссии и России
Назначен замглавы минпрома Бурятии
Назначен замглавы минпрома Бурятии
Власть, 27.06.2023
До этого он трудился в Тарбагатайском районе
Главу Бурятии наградили орденом Александра Невского
Главу Бурятии наградили орденом Александра Невского
Власть, 27.06.2023
За решение социально-экономических задач
В России собираются увеличить МРОТ на 18,5%
В России собираются увеличить МРОТ на 18,5%
Власть, 26.06.2023
В ближайшее время будут представлены поправки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^