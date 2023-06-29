«Мне непонятен этот Хурал»: В Бурятии депутаты обвинили коллег в «затыкании ртов»



Настоящий скандал разгорелся 29 июня на заключительной сессии Народного Хурала шестого созыва. В этот раз оказалось очень много желающих выступить на часе заявлений – в его рамках депутаты озвучивают различные наболевшие вопросы и проблемы населения.



Час заявлений в итоге затянулся, и многие не успели сказать то, что хотели. Его предложили было продлить, но в регламентной комиссии пояснили: время на выступления ограничено 60 минутами.



Предложение отклонили. Это вызвало возмущение у ряда народных избранников. Так, коммунист Тимур Нимаев отметил, что депутатам пытаются «заткнуть рты».



Ещё один представитель КПРФ Виктор Мальцев заявил, что кто-то занял целых пять минут, лишив других шанса выступить. В его однопартиец Баир Цыренов подчеркнул: час заявлений не ограничен по времени и посоветовал не вводить депутатов в заблуждение.



Лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош, который тоже был за то, чтобы высказались все, тоже выразил недовольство.



- Очень странно, что в нашем Народном Хурале не дают выступать руководителям фракций. В самом деле затыкают рты. Мне непонятен этот Хурал и для чего он нужен, – разочарованно констатировал Сергей Дорош.



Игорь Бобков заметил: час заявлений вообще стал популярным, тем более на сессии в этот раз присутствует глава Бурятии Алексей Цыденов и озвученная информация может попасть сразу «из уст в уста».



- Это же очень здорово! Если все 66 депутатов нажмут кнопку и захотят взять слово, по какому принципу будете их отшивать? Каждый, кто пришёл на сессию, имеет право выступить. Это получается как в советские времена – кто успел очередь занять за колбасой? – поинтересовался парламентарий.



В итоге после жарких споров депутаты всё же решили приступить к рассмотрению вопросов повестки. Всего их 36, и первым значится отчёт глава региона о результатах деятельности правительства за 2022 год.