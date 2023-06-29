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«Мне непонятен этот Хурал»: В Бурятии депутаты обвинили коллег в «затыкании ртов»

«Мне непонятен этот Хурал»: В Бурятии депутаты обвинили коллег в «затыкании ртов»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Народные избранники вдрызг переругались друг с другом из-за часа заявлений

Настоящий скандал разгорелся 29 июня на заключительной сессии Народного Хурала шестого созыва. В этот раз оказалось очень много желающих выступить на часе заявлений – в его рамках депутаты озвучивают различные наболевшие вопросы и проблемы населения.

Час заявлений в итоге затянулся, и многие не успели сказать то, что хотели. Его предложили было продлить, но в регламентной комиссии пояснили: время на выступления ограничено 60 минутами.
 
Предложение отклонили. Это вызвало возмущение у ряда народных избранников. Так, коммунист Тимур Нимаев отметил, что депутатам пытаются «заткнуть рты».
 
Ещё один представитель КПРФ Виктор Мальцев заявил, что кто-то занял целых пять минут, лишив других шанса выступить. В его однопартиец Баир Цыренов подчеркнул: час заявлений не ограничен по времени и посоветовал не вводить депутатов в заблуждение.
 
Лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош, который тоже был за то, чтобы высказались все, тоже выразил недовольство.

- Очень странно, что в нашем Народном Хурале не дают выступать руководителям фракций. В самом деле затыкают рты. Мне непонятен этот Хурал и для чего он нужен, – разочарованно констатировал Сергей Дорош.
 
Игорь Бобков заметил: час заявлений вообще стал популярным, тем более на сессии в этот раз присутствует глава Бурятии Алексей Цыденов и озвученная информация может попасть сразу «из уст в уста».
 
- Это же очень здорово! Если все 66 депутатов нажмут кнопку и захотят взять слово, по какому принципу будете их отшивать? Каждый, кто пришёл на сессию, имеет право выступить. Это получается как в советские времена – кто успел очередь занять за колбасой? – поинтересовался парламентарий.

В итоге после жарких споров депутаты всё же решили приступить к рассмотрению вопросов повестки. Всего их 36, и первым значится отчёт глава региона о результатах деятельности правительства за 2022 год.
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