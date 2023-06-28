Комитеты мэрии Улан-Удэ обязали завести аккаунты в «ВК» и «Одноклассниках»

Прошла 43-я сессия горсовета депутатов



Сегодня, 28 июня, прошла 43-я сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов. Всего было рассмотрено девять вопросов, по большей части технического характера.



Так, органы местного самоуправления и государственные органы теперь обязаны размещать информацию о своей деятельности в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В Улан-Удэ решение касается комитетов городской администрации. Сделано это с целью прозрачности и для информативности граждан.



В рамках сессии также было внесено изменения в положение о земельном налоге на территории города Улан-Удэ. Суть изменений заключается в исключении не применяемых в настоящее время терминов:



- слово «поселениях» заменили словами «населённых пунктах».

- исключили слово «дачного хозяйства».



Изменения также внесли в перечень наказов избирателей. Всего будут изменены наказы на 18 округах. В целом в 2023 году в Улан-Удэ планируют исполнить 273 наказа на общую сумму 128 млн рублей.



- В связи с технической невозможностью, либо нецелесообразностью реализации ранее утверждённого наказа, депутатами горсовета внесены изменения в перечень наказов избирателей. Все предложения рассмотрены и одобрены на заседании рабочей группы, - сообщил зампредседателя горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.



Народные избранники одобрили программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города. Программа состоит из краткого анализа, существующего состояния систем ресурсоснабжения, анализа состояния установки приборов учёта, целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры и многого другого.



Программа рассчитана до 2035 года.



Всего было рассмотрено девять вопросов. После проведённой 43-сессии депутаты горсовета ушли на летние каникулы. Следующая сессия намечена в конце сентября.



Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев выразил уверенность, что некоторые депутаты продолжат свою деятельность в Народном Хурале. Выборы нового созыва парламента Бурятии пройдут в сентябре.



- Мы поблагодарили за работу наших коллег-депутатов, которые проработали несколько созывов. Многие из них уйдут в Народный Хурал. Желаем им удачи и успехов, - сказал он.

