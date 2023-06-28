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На повышение зарплаты бюджетникам Забайкалья направят 1,2 млрд рублей

На повышение зарплаты бюджетникам Забайкалья направят 1,2 млрд рублей
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Региональный проект закона принят в двух чтениях

Проект закона Забайкальского края о внесении изменений в бюджет региона на 2023 год, предусматривающий финансирование повышения зарплат работникам бюджетной сферы, принят в двух чтениях депутатами законодательного собрания. Таким образом, уже в 2023 году на повышение заработной платы будет направлено 1,2 миллиарда рублей.

- Из них краевым учреждениям распределена сумма 384,4 миллиона рублей, в местные бюджеты предлагается направить 826,2 миллиона рублей – это субвенция на образование и новый вид дотации – на обеспечение повышения заработной платы. Кроме того, 334 миллиона рублей будет направлено на повышение зарплаты работников всех медицинских учреждений, в т.ч. работающих в системе ОМС, - пояснила глава министерства финансов края Вера Антропова.

Как добавила министр, данным законом предусмотрена гарантия выделения средств всем финансовым организациям и учреждениям на повышение зарплаты.

С учётом внесённых изменений объём доходов на 2023 год составит 105 миллиардов рублей, расходов – 115 миллиардов рублей, дефицит не изменится и составит 10 миллиардов рублей.

Как сообщили в правительстве Забайкалья, проект закона о повышении зарплат бюджетникам Забайкалья принят в двух чтениях депутатами законодательного собрания региона.
Забайкальский край зарплата бюджетники

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