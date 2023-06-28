Госдума приняла закон об уголовной ответственности коллекторов

В том числе для нарушителей предусмотрено лишение свободы



Госдума приняла в третьем чтении закон о штрафах и уголовной ответственности до десяти лет для коллекторов за угрозы и действия, «направленные на возврат просроченной задолженности».



«Это решение защищает наших граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Беспределу коллекторов положен конец», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.



Речь идет об угрозах применения насилия или повреждения имущества, а также о шантаже распространить заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство как самого должника, так и его родных и близких, со стороны работников банков, микрофинансовых организаций или нанятых ими коллекторов.



В соответствии с законом им будет грозить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок.



За совершение таких действий группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни, или с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере предполагается лишение свободы сроком от трех до семи лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.



Те же деяния, совершённые организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в особо крупном размере будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей.

