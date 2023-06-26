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В Забайкалье назначен замминистра гражданского общества

В Забайкалье назначен замминистра гражданского общества
Власть,  Фото:личная страница Александра Волчека
Он будет курировать молодёжную политику

В Забайкалье Александр Волчек приступил к исполнению обязанностей заместителя министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики края. Соответствующее решение принято 23 июня. В министерстве он будет курировать молодёжную политику.

Александр Волчек родился 23 февраля 1986 года в Нерчинске. Имеет высшее образование по специальности «Регионоведение», «Зарубежное регионоведение». Работал специалистом по внешнеэкономической деятельности в сфере торговли медицинскими изделиями, специалистом по учебно-методической работе на кафедре востоковедения Забайкальского госуниверситета, курировал направление по работе с подростками и молодёжью в центре «Искра». Возглавлял волонтёрское движение «Молодёжка ОНФ» в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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