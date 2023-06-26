В России собираются увеличить МРОТ на 18,5%

В ближайшее время будут представлены поправки



Минтруд России уже в ближайшее время представит на общественное обсуждение поправки, разработанные по поручению президента, об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом в ходе федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства сообщил глава министерства труда РФ Антон Котяков.



- С 1 января 2024 года МРОТ возрастёт на 18,5% и составит 19242 рубля. Соответствующие поправки Минтрудом подготовлены и в ближайшее время в соответствие с процедурой будут вынесены на общественное обсуждение. С учётом будущего повышения, за 3 года: с 2022 по 2024 – МРОТ возрастёт более чем в полтора раза – на 66,5%, – рассказал Антон Котяков на полях федерального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».



Напомним, на 1 января 2021 года МРОТ составлял 12 792 рубля, на 1 января 2022 года – 13 890 рублей, на 1 января 2023 года – 16242 рубля, с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19242 рубля. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



