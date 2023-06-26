Депутат Госдумы призвал власти Забайкалья назвать имена жуликов, из-за которых зимой замерзают жители края

Он предрёк коллапс с отоплением

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 25 июня заявил в эфире ГТРК «Чита», что сфера теплоснабжения в регионе не очень качественная, а работают в ней жулики:.

- Будем откровенно говорить, там полным-полно разгильдяев и жулья, которые тарифы задувают выше, чем у наших соседей, например, в Амурской области или Бурятии. При этом качество теплоснабжения низкое, подачи воды - низкое. И когда мы деньги направляем, потом оказывается целая череда уголовных дел. Тот котел упер, тот деньги полностью украл, тот ещё что-то сделал.

На это отреагировал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. Он написал в своём телеграм-канале, что «последовательно и на протяжении долго времени старается привлечь внимание правительства региона на сферу жилищно-коммунального хозяйства»:

«Делаю это на закрытых совещаниях, на открытых, в разговорах с губернатором и членами правительства, а в последнее время всё чаще вынужден делать это публично, потому что иначе все как об стенку горох».

За четыре года в регионе сменилось столько отраслевых министров и зампредов, что, по мнению Гурулёва, «сам губернатор не всех вспомнит поимённо»:

«Я уже предлагаю забайкальцам такую примету - если видите, что в отставку ушли зампред и министр по ЖКХ, то через пару недель начнутся морозы… Может, мне кто объяснит, откуда у нас в сфере ЖКХ вдруг развелось «разгильдяев и жулья»? Системного подхода нет нигде, поэтому на колени поставили «ЗабТЭК» и другие теплогенерирующие организации».

Убытки компании «ЗабТЭК» росли все последние годы. Она отвечает за отопление городов и посёлков края. Обслуживает 49 населенных пунктов. В ведении компании находится 105 котельных (включая 12 технологических), одна ТЭЦ, 906,35 км тепловых сетей, а также сетей водоснабжения и канализации. Краевой центр Читу, как и столицу Бурятии Улан-Удэ, теплом и горячей водой обеспечивает ТГК-14. Мэрия Борзи, где во время прошлого отопительного сезона на сетях и котельных случалась одна авария за другой, в июне решила расстаться с «ЗабТЭК», которая эксплуатировала принадлежащие городу оборудование ЖКХ.

«Если мы говорим о каком-то жулье, то давайте прямо называть эти имена, фамилии, отчества, избавляться от них. Лично я вижу полную отстранённость ответственных лиц в органах власти. В конце прошлого года прокуратура уже указывала региону на тотальное недофинансирование сферы ЖКХ, а если у вас в таких условиях ещё и новые котлы умудряются воровать, то это нам сулит беспросветный коллапс зимой», - предрёк Андрей Гурулёв.

Реакции от губернатора Забайкальского края Александра Осипова на эмоции депутата Госдумы пока не последовало.