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Группа Турчака предложила упростить госзакупки беспилотников

Группа Турчака предложила упростить госзакупки беспилотников
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Рабочая группа по вопросам СВО зарегистрировала существенное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников спецоперации, сообщил Андрей Турчак, глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России», в пятом докладе президенту РФ Владимиру Путину

При этом остаются проблемы, которые требуют особого внимания и оперативных решений, пишет rostovgazeta.ru.

По словам Турчака, рабочая группа предлагает учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт. Она также предлагает предоставлять единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их.

В докладе президенту также было предложено изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчёта платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте. Было предложено расширить перечень категорий, которые могут получить статус ветерана боевых действий.

Глава рабочей группы отметил, что предложено предоставить статус ветерана боевых действий следующим категориям: сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, участвующих в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов; строителям, которые восстанавливают инфраструктуру, занимаются фортификацией вблизи зоны СВО и на прилегающих территориях; ракетчикам и морякам, участвующим в выполнении боевых задач за пределами зоны спецоперации.

Среди других предложений в докладе были инициативы по увеличению производства технических средств реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели и вопросы вступления в наследство в случае, если извещение о гибели приходит с большим опозданием.

Турчак подчеркнул, что в докладе было уделено особое внимание вопросам производства БПЛА. Предложены комплексные решения, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии, аналогичные тем, которые уже предоставлены в сфере ИТ и электроники, а также особые условия госзакупок и ряд других мер.

Как сообщает портал er.ru, ранее президент подписал законы, принятые рабочей группой по вопросам СВО, касающиеся упрощения процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Также были подписаны законы об отмене госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам спецоперации, а также о праве на бесплатную юридическую помощь.
Единая Россия 2023

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