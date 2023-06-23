Монголия создаст в Иркутске предприятие по производству шерсти и кашемира

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Также здесь будет создан индустриальный парк



В Иркутской области с визитом побывал председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав. Он провёл встречи с губернатором региона Игорем Кобзевым.



На встрече прозвучали предложения по дальнейшему сотрудничеству в области увеличения экспорта продуктов питания, добычи полезных ископаемых, туризма, кашемира и сырья. Также стороны обменялись мнениями об активизации торгово-экономических отношений. В частности, была заключена договорённость о создании в Иркутске совместного предприятия по производству шерсти и кашемира, индустриального парка и увеличении экспорта сырья.



После встречи делегация во главе со спикером парламента Монголии возложила цветы к Вечному огню и посетила детскую областную больницу Иркутска. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

