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Монголия создаст в Иркутске предприятие по производству шерсти и кашемира

Монголия создаст в Иркутске предприятие по производству шерсти и кашемира
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Также здесь будет создан индустриальный парк

В Иркутской области с визитом побывал председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав. Он провёл встречи с губернатором региона Игорем Кобзевым.

На встрече прозвучали предложения по дальнейшему сотрудничеству в области увеличения экспорта продуктов питания, добычи полезных ископаемых, туризма, кашемира и сырья. Также стороны обменялись мнениями об активизации торгово-экономических отношений. В частности, была заключена договорённость о создании в Иркутске совместного предприятия по производству шерсти и кашемира, индустриального парка и увеличении экспорта сырья.

После встречи делегация во главе со спикером парламента Монголии возложила цветы к Вечному огню и посетила детскую областную больницу Иркутска. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия Иркутская область

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