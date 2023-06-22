Субъекты ДФО проходят стажировку в Улан-Удэ

Власть, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкалья

Выездное мероприятие продлится до 23 июня



В Бурятии стартовала выездная стажировка Минпромторга России по программе «Федеральная практика». В мероприятии участвует около 200 представителей региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности и представителей бизнес-сообщества Дальневосточного федерального округа.



- Ключевой целью проведения «Федеральной практики» является информирование как региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности, так и, в первую очередь, представителей бизнеса о системных мерах государственной поддержки. Во время работы на выездной стажировке мы как орган федеральной исполнительной власти видим и слышим запросы и проблемы, которые требуют решения для стабильного развития промышленного производства, – рассказал Иван Куликов, директор департамента региональной промышленной политики министерства промышленности и торговли Российской Федерации.



В выездной стажировке от Бурятии принимает участие несколько десятков предприятий. Финалом «Федеральной практики» станет защита дорожных карт развития промышленности в каждом субъекте. Региональные отраслевые министры Дальневосточного федерального округа защитят свои планы по развитию промышленности и по привлечению мер государственной поддержки, сообщает министерство промышленности РБ.



Также в стажировке участвует делегация Забайкалья. По словам первого замминистра экономики края Жаргалмы Бадмажаповой, по итогам первого дня уже стало известно, что на софинансирование региональных программ развития промышленности будет выделено в 2023 году 3,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.



- Также нам расскажут про создание промышленной инфраструктуры, цифровую маркировки товаров, меры поддержки экспорта и приоритетного импорта, механизм льготной промышленной ипотеки. На второй день запланирована защита планов по развитию промышленного потенциала регионов ДФО, - добавила Жаргалма Бадмажапова.



Отметим, последний раз на территории Дальневосточного федерального округа стажировка в данном формате проходила в 2017 году.



