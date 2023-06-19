В Забайкалье назначен вице-премьер правительства края

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Он будет курировать стройки, дороги и транспорт



Игорь Дубровин с 19 июня назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края. Он будет курировать работу регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта, государственной инспекции края в части строительного контроля и государственной службы по охране объектов культурного наследия. Вице-премьера на оперативном совещании представил глава региона Александр Осипов.



Игорь Виленович Дубровин родился в 1973 году, в 1995-м окончил Уральский государственный университет по специальности «Математика», в 2003 году получил специальность «Экономика и управление на предприятии». Проходил профессиональную переподготовку по различным направлениям, в том числе по промышленному и гражданскому строительству, госуправлению.



С 2006 по 2016 год работал в системе гражданского и военного строительства. В 2017-2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 2019 году стал финалистом второго сезона конкурса «Лидеры России». С 2020 года Игорь Дубровин возглавлял управление капитального строительства Свердловской области.



- Награждён благодарностью РАО «ЕЭС России», медалями министерства обороны Российской Федерации «Генерал армии Комаровский», «За трудовую доблесть», знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.





