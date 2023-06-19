Бурятия присоединилась к федеральному турпроекту для молодёжи

Участие в программе бесплатное
Глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин подписание соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. Республика войдёт в число регионов, где будет реализован проект в рамках которого, молодёжь сможет отправляться в путешествие в другие регионы страны.
- Программа «Больше, чем путешествие» – это программа молодёжного и детского туризма. И мы сегодня подписали соглашение с республикой о развитии это программы в Бурятии. У нас уже сейчас в Бурятию приезжает большое количество участников этой программы, будем содействовать, чтобы и участники из республики представляли свои проекты по стране. Участие в программе бесплатное, реализуется по поручению президента для того, чтобы молодёжь могла путешествовать по России, - рассказал Иван Шулюпин.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в текущем году в разные регионы страны, в том числе в Бурятию, отправится в путешествие порядка 75 тыс. человек. Для них будут проводиться экскурсии и сессии, где молодёжь будет делиться опытом реализации своих проектов, направленных на развития туристической отрасли у себя в регионе и получать новые знания.
- Туризм является одним из приоритетов социально-экономического развития Бурятии. Подписанное сегодня соглашение направлено на взаимодействие сторон в сфере развития общественно-полезного туризма, туристической инфраструктуры, создание условий для формирования и продвижения качественного внутреннего въездного туризма для молодого поколения нашей страны, - отметил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии рассказал, что в республике в рамках сотрудничества уже создана межведомственная рабочая группа и формируется проект дорожной карты по реализации проектов развития гражданско-патриотического туризма.
- В частности для того, чтобы наш план отвечал запросам людей, мы в апреле со школьниками школы-интерната №21 РЖД организовали пеший поход по тропе «Танхойская верста» в Байкальском биосферном заповеднике Кабанского района, в благоустройстве которой они принимали участие. Теперь у нас есть понимание, в каком направлении двигаться. Убедились на практике, что школьникам, студентам, молодым людям из республики очень интересны темы экологического туризма, - подчеркнул глава республики.
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Участие в программе бесплатное
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