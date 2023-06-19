Евгений Цыренов публично признал свою вину в аварии
Всё случилось ещё в минувший четверг, 15 июня. На улице Ленина в Кяхте произошла дорожная авария. Об этом сообщили очевидцы.
- Авария на перекрёстке СПТУ. Не держал дистанцию и въехал в машину и. о. главы района Евгений Данзанович, – рассказали свидетели ДТП в telegram-канале «Аноним Кяхта».
Они предположили, что исполняющий обязанности руководителя муниципалитета находился в нетрезвом виде. На следующий день Евгений Цыренов высказался по этому поводу в своём канале в Telegram.
- Хотел бы обратить внимание на инцидент на улице Ленина. Я был виновником аварии и хочу признать свою ошибку. Возможно, не учёл, что во время дождя нужно быть более осторожным и внимательным. Никто из участников аварии не пострадал и все чувствуют себя хорошо, – заверил он.
Информацию о том, что он якобы сел за руль в нетрезвом виде, Евгений Цыренов опроверг.
- Не было подтверждения о том, что кто-то из нас находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД приехали на место очень оперативно, провели все необходимые мероприятия и обеспечили безопасность на дороге, – добавил и. о. главы района. – Также хочу поблагодарить всех близких и друзей, которые были рядом и поддерживали меня в этом неприятном инциденте. Спасибо за понимание и заботу о нашем районе и его жителях
В Бурятии и. о. главы района устроил ДТП
Власть, Фото:
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