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Главы Бурятии и Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве

Главы Бурятии и Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Калмыкии
Произошло это на полях Петербургского международного экономического форума

Глава Бурятии Алексей Цыденов и глава Калмыкии Бату Хасиков подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Подписание состоялось 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

- До сегодняшнего дня договорной основой развития сотрудничества между Бурятией и Калмыкией было соглашение, подписанное в 1997 году. Уверен, что актуализация данного соглашения будет способствовать обеспечению двустороннего сотрудничества по всем направлениям, - отметил Алексей Цыденов.

В пресс-службе правительства республики сообщили, что глава Бурятии и глава Калмыкии договорились о взаимном содействии в развитии экономической интеграции в различных сферах. В том числе, в таких направлениях, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодёжная политика.

- Планируется осуществлять совместные проекты по разработке и реализации государственных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. А также способствовать сотрудничеству, обмену информацией и опытом по организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, научно-технического и культурного, поддерживать обмен опытом между специалистами в области здравоохранения, социальной защиты, спорта, туризма, образования и молодёжной политики, - уточнили в правительстве Бурятии. 
Калмыкия

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