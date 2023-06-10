Рабочая группа Турчака намерена объединить усилия с фондом «Защитники Отечества»





Председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретились для обсуждения направлений взаимодействия двух организаций. Турчак вошёл в набсовет фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству.Как отметил секретарь генсовета ЕР, фонд и рабочая группа делают общее дело, и сфер, в которых две организации могли бы взаимодействовать, много. По словам Турчака, необходимо грамотно использовать ресурсы и компетенции фонда и рабочей группы, которые наработали за последние полгода, передаёт rostovgazeta.ru.«Основная наша задача — законотворческая. И здесь фонду мы можем подставить плечо», — отметил Турчак.Он напомнил, что президент уже подписал разработанные рабочей группой законы об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Был принят закон, также инициированный группой, о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность военнослужащего СВО с его родителей-созаёмщиков и совершеннолетних детей. Принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Помимо этого, рабочая группа внесла в Госдуму законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.Турчак также сообщил, что сотрудники группы окажут поддержку представителям фонда в регионах. Он рассказал, что они уже плотно взаимодействуют с региональными ЦУРами, с АНО «Диалог», постоянно обновляют перечень главных проблем в целом и на местах.В свою очередь Цивилева отметила, что с 1 июня филиалы фонда «Защитники Отечества» открылись во всех регионах и уже получили более четырёх тысяч обращений. Также она заявила, что фонд поддерживает инициативу рабочей группы по СВО о введении единого стандарта мер поддержки бойцов спецоперации и выравнивании размеров региональных выплат военнослужащим.Как сообщает сайт ER.RU, в завершение встречи Турчак и Цивилева договорились о совместном проведении первого заседания группы по законотворчеству набсовета фонда.