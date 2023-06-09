В Бурятии главу поселения оштрафовали за медленный ответ

Мужчина обратился в прокуратуру



В Муйском районе Бурятии глава городского поселения «Северомуйское» привлечён к ответственности за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений.



- Прокуратура Муйского района по жалобе местного жителя проверила исполнение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации городского поселения «Северомуйское». Установлено, что гражданин направил в орган местного управления заявление об условиях получения земельного участка. Вопреки федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» должностным лицом администрации обращение рассмотрено с нарушением 30-дневного срока, - сообщает прокуратура Бурятии.



В связи с этим прокурор района возбудил в отношении главы городского поселения дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. Было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

