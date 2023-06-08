Бурятский депутат озаботился бездомными котятами

Чиновников призвали заняться финансированием приютов





В четверг, 8 июня, Народный Хурал собрался на внеочередную сессию. На ней утвердили дату выборов в республиканский парламент, который обновится уже этой осенью.В рамках часа заявлений слово взял депутат Игорь Бобков. Он затронул проблему безнадзорных животных. Народный избранник рассказал: накануне ему позвонил восьмилетний сын и сообщил, что «какие-то нехорошие люди выбросили на придомовой территории четырёх котят».- Голос у него дрожал, – подчеркнул Игорь Бобков. – Вечно этих котят забираем.По словам парламентария, одна кошка даже «прижилась» в его дворе, хотя он «этого не планировал». В таких случаях депутат, по собственному же признанию, обращается в приюты, чтобы пристроить бездомных животных. Но в одном из них Бобкова упрекнули, что власти финансированием таких учреждений не занимаются.Он призвал исправить ситуацию.- Прошу наши власти увеличить финансирование приютов – если оно имеется, а если нет – открыть бюджетную строку, – подчеркнул он.А ещё Игорь Бобков посоветовал проводить для жителей республики просветительские курсы, чтобы они не избавлялись от ставших ненужными питомцев. «Это безнравственно – выбрасывать животных во дворы. Это же живое существо», – заключил парламентарий.