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Проректор БГУ получил должность в администрации главы Бурятии

Проректор БГУ получил должность в администрации главы Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В администрации главы и правительства республики произошли кадровые изменения

В администрации главы и правительства Бурятии произошли новые назначения.

Комитет по информационной политике администрации главы возглавил Иван Логинов, который до этого занимал пост проректора Бурятского госуниверситета по молодёжной политике.

Ирина Доржиева, возглавлявшая комитет по информационной политике с 2017 года по настоящее время, назначена на должность заместителя руководителя администрации по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам.

Теперь Ирина Доржиева будет курировать комитет по информационной политике и вновь созданный отдел по связям с общественностью и общественным проектам.

- Создание нового отдела не повлекло увеличения численности администрации. Оно прошло за счёт перераспределения штатных единиц внутри организации, - уточнили в правительстве республики.

В числе новых задач, поставленных перед Ириной Доржиевой: «организация и проведение совместно с профильными министерствами и ведомствами общественных проектов в области патриотического воспитания детей и молодёжи, повышения имиджа региона, а также подготовка проектов, направленных на развитие гражданского общества».

Иван Логинов с 2015 года координировал работу БГУ по информационной политике. С начала 2022 года был назначен проректором по молодёжной политике.

Справка:

Сейчас руководит администрацией главы и правительства Бурятии зампред правительства Алдар Гулгенов. У него семь заместителей.

Администрация главы состоит из:

- аппарата советников главы
- государственно-правового комитета
- контрольного комитета главы Бурятии
- комитета по территориальному развитию
- комитета по информационной политике
- комитета по проектному управлению
- комитета по межнациональным связям и развитию гражданских инициатив
- комитета цифрового развития
- комитета специальных программ
- канцелярии (на правах комитета)
- комитета финансово-экономического планирования, контроля и учёта
- комитета государственной охраны объектов культурного значения


назначение администрация главы РБ

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