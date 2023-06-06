На экс-главу минздрава Иркутской области возбудили третье уголовное дело

Он подозревается в отмывании денег



Следователи возбудили третье уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова. Он подозревается в легализации денежных средств, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Ранее в отношении экс-министра были возбуждены дела о мошенничестве и получении взятки.



- Возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.



По версии следствия, весной 2022 года Сандаков с целью легализации полученных взяток в размере 8 млн рублей совершил ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке. Впоследствии на деньги, вырученные от продажи ценных бумаг, он приобрёл в квартиру в Москве.



Сандаков был министром здравоохранения Иркутской области с ноября 2020 года до декабря 2021 года. Его задержали в ноябре 2022 года по делу о получении взятки в размере 7 млн рублей и мошенничестве.

Как было установлено следствием, в 2021 году должностные лица министерства, по версии следствия, зная о закупке медицинского оборудования, воспользовались служебным положением и искусственно завысили начальную максимальную цену контракта. Для этого чиновники использовали подложные коммерческие предложения о поставках медицинского изделия в короткие сроки, которое могла поставить только аффилированная минздравом фирма. Кроме того, Сандакову предъявлено обвинение в получении от коммерческой фирмы через посредника взятки в 7 миллионов рублей за помощь в заключении госконтракта на поставку эндоскопических систем.



В апреле 2023 года следственный комитет сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении Сандакова. По версии следствия, в 2021 году он получил от руководителя учреждения здравоохранения взятку в размере 1 млн рублей.

